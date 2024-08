La presse chinoise salue la visite du SG et président vietnamien Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

Un article publié le 20 août citait le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping lors de ses entretiens avec son homologue vietnamien Tô Lâm, affirmant que la première visite d'État de Tô Lâm en Chine, également la première visite à l'étranger en sa qualité de leader du Parti et de l'État vietnamiens, revêt une importance particulière et reflète la haute priorité et l'importance que les deux Partis et pays accordent aux relations Vietnam - Chine.

Xi Jinping a noté que c'était un moment crucial pour les deux nations pour élever les relations bilatérales à un nouveau niveau, avec des résultats substantiels dans tous les aspects.

"La Chine considère le Vietnam comme une priorité absolue dans sa diplomatie de voisinage", a déclaré Xi Jinping à Tô Lâm, soulignant qu'à cette étape critique du développement et du renouveau des deux nations, la Chine et le Vietnam doivent travailler ensemble pour construire une contribution importante à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, selon la direction des "6 de plus".

Selon le Global Times, les 14 accords de coopération signés lors de la visite renforceront la connectivité économique entre les deux pays, en particulier la connectivité ferroviaire, qui est considérée comme essentielle pour accéder aux marchés d'Asie centrale et d'Europe.

Le journal a cité des statistiques de la douane de Nanning dans la province du Guangxi qui ont montré que les exportations et les importations du Guangxi avec le Vietnam ont augmenté de 32% par an entre janvier et juillet, représentant 41,3% du commerce extérieur total du Guangxi.

Dans un éditorial intitulé Les relations stables et en développement entre la Chine et le Vietnam méritent d’être attendues, Global Times a écrit que la visite démontre la volonté positive de la Chine et du Vietnam de promouvoir davantage les relations bilatérales pour obtenir des résultats plus fructueux basés sur la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, ajoutant que la visite a attiré l’attention de la communauté internationale.

Il a souligné que ces dernières années, la coopération pratique entre la Chine et le Vietnam dans divers domaines a obtenu des résultats remarquables et s’accélère encore. Des entreprises chinoises ont rejoint des projets d’énergie solaire et d’infrastructures ferroviaires urbaines au Vietnam.

Les trains de marchandises entre les deux pays ont connu une augmentation de la fréquence et du volume de fret ; les appareils électroménagers et les smartphones fabriqués en Chine ont un taux de pénétration élevé au Vietnam, tandis que les produits agricoles vietnamiens tels que la pastèque et le durian sont largement accueillis sur le marché chinois en raison de leurs avantages saisonniers.

L’amitié cultivée par des générations de dirigeants des deux Partis et des deux pays a apporté des avantages tangibles aux deux peuples, a déclaré le journal.

L'éditorial affirme que le développement actif et à long terme des relations sino-vietnamiennes répond non seulement aux besoins des deux pays et de leurs peuples, mais constitue également un exemple de diplomatie de voisinage pour d'autres pays ainsi que la direction du développement des relations bilatérales et de la paix et de la stabilité régionales.

VNA/CVN