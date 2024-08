Un nouveau chapitre dans les relations Chine - Vietnam s'est ouvert

La visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm est une visite historique qui hérite du passé et ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, créant ainsi un nouvel élan pour le partenariat de coopération stratégique intégral Chine - Vietnam et promouvant une communauté d’avenir partagé de portée stratégique.

>> Le Vietnam et la Chine dynamisent la coopération dans la défense

>> Un responsable du Parti affirme le succès de la visite d'État du leader du Parti et président Tô Lâm en Chine

>> Déclaration commune Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a estimé le professeur Hua Liping, directeur du Centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est de l'Institut d'études stratégiques mondiales et de l'Asie-Pacifique (CASS), de l'Académie chinoise des sciences sociales, lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information à Pékin sur la récente visite en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm.

Partageant les contributions les plus importantes de cette visite, il a souligné que celle-ci renforçait la communication et les échanges stratégiques entre les deux Partis et les hauts dirigeants des deux pays ainsi que la confiance stratégique mutuelle, créait un environnement politique favorable leur permettant de mener une coopération efficace à l'avenir, de consolider la confiance et la détermination des entreprises chinoises à investir au Vietnam, favorisant ainsi le développement d'une coopération sino-vietnamienne de haute qualité.

Au cours de cette visite, la Chine et le Vietnam ont signé 16 documents pour mettre en œuvre la coopération liée à des domaines tels que la coopération théorique, la formation entre les deux Partis, l'industrie, les finances, le contrôle et la quarantaine douanière, la santé, les médias, la gestion de l'État, le développement de l'industrialisation, les échanges entre les peuples..., reflétant l'étendue et la profondeur de la coopération sino-vietnamienne.

Le Professeur Hua Liping a souligné trois points marquants de cette visite.

Premièrement, la visite à Guangzhou (province du Guangdong) du secrétaire général et président Tô Lâm a coïncidé avec la célébration du 100e anniversaire de l'arrivée du Président Hô Chi Minh de Moscou (Russie) à Guangzhou en tant que représentant de l'Internationale communiste révolutionnaire.

Deuxièmement, le secrétaire général et président Xi Jinping et le secrétaire général et président Tô Lâm ont assisté à un goûter de thé, poursuivant ainsi la tradition lors de la visite du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong en Chine, démontrant aussi les similitudes culturelles entre les deux pays.

Le dernier, selon le professeur chinois, est que la visite en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm est largement rapportée dans les principaux médias, devenant un sujet brûlant de recherche en ligne, reflétant pleinement l'importance de la visite.

VNA/CVN