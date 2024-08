Préserver les valeurs du site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel

Le secrétaire général du Parti communiste et président Tô Lâm a rencontré le 15 août des anciens cadres ayant servi le Président Hô Chi Minh pendant les années qu'il vivait et travaillait au Palais présidentiel à Hanoï, de 1954 à 1969.

La rencontre a eu lieu à l'occasion du 79e anniversaire de la Révolution d'août (19 août), de la Fête nationale (2 septembre), de la 55e commémoration de la mort du feu Président Hô Chi Minh (2 septembre) et des 55 années de réalisation de son Testament.

Lors de la rencontre, les participants ont évoqué leurs souvenirs des jours où ils avaient servi le Président Hô Chi Minh. Ils ont tous exprimé leur fierté de leurs tâches, leur amour et leur respect pour l’Oncle Hô.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que les Vietnamiens étaient fiers du Président Hô Chi Minh, qui était un grand dirigeant, un héros de la libération nationale, homme de culture éminent et un brillant exemple d'éthique révolutionnaire.

Il a souligné l'importance particulière du site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, où le grand leader avait vécu et travaillé jusqu'au dernier moment de sa vie.

Selon Tô Lâm, le Président Hô Chi Minh avait laissé un héritage idéologique et spirituel inestimable. Le secrétaire général du PCV et président vietnamien a affirmé la volonté de suivre son exemple, affirmant la ferme détermination de l'ensemble du Parti, des forces armées et du peuple à préserver et à promouvoir l'héritage du grand leader.

Tô Lâm a salué les contributions des cadres ayant servi le Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, avant d’encourager les cadres travaillant actuellement au site des reliques du grand leader à continuer à préserver et honorer ses valeurs.

Au nom du Parti et de l'État, Tô Lâm a offert des cadeaux aux anciens cadres et aux représentants de la direction du site.

