Un responsable du Parti affirme le succès de la visite d'État du leader du Parti et président Tô Lâm en Chine

Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a informé des résultats positifs de la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm du 18 au 20 août, lors d'une conférence de presse à Hanoï mardi 20 août.

Lê Hoài Trung a déclaré que l'accueil méticuleux et respectueux réservé à Tô Lâm par le Parti et l'État chinois souligne l'importance que la Chine accorde à ses relations avec le Vietnam.

La visite, le premier voyage à l'étranger de Tô Lâm depuis son élection au poste de secrétaire général du XIIIe Comité central du PCV, comprenait 18 activités clés, telles que l’entretien avec le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, la signature d'accords de coopération, la participation à un thé et à un banquet d'État organisés par Xi Jinping, et la rencontre avec d'autres dirigeants et responsables chinois clés.

Son épouse Ngô Phuong Ly a également rencontré l'épouse du secrétaire général et président Xi Jinping, professeure Peng Liyuan, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et les relations amicales entre les deux pays et leurs peuples.

Le responsable du Parti a déclaré qu'au cours de la visite, le secrétaire général et président Tô Lâm ont affirmé la politique du Parti et de l'État vietnamiens de valoriser et de donner la priorité absolue à leurs relations avec la Chine, un sentiment repris par Xi Jinping et d'autres dirigeants chinois clés qui ont également confirmé l'importance du Vietnam dans la diplomatie de voisinage de la Chine.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les dialogues stratégiques de haut niveau et de renforcer les relations entre les dirigeants des deux Partis et pays.

Lê Hoài Trung a souligné que les deux parties avaient convenu de renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que la diplomatie, la défense et la sécurité publique. Elles se sont également engagées à étendre la connectivité entre l'initiative "Ceinture et Route" et le cadre "Deux corridors, une ceinture", à accélérer la "connectivité matérielle" dans les infrastructures, les passages frontaliers et les chemins de fer transfrontaliers, et à favoriser la "connectivité matérielle" dans les douanes intelligentes.

La Chine a promis une aide non remboursable au Vietnam pour planifier et mener des études de faisabilité pour les lignes ferroviaires reliant la Chine. Les deux parties ont également convenu d'explorer des projets pilotes pour des passages frontaliers intelligents, d'établir des zones de coopération économique le long de la frontière et de développer des chaînes de production et d'approvisionnement sûres et stables. En outre, elles soutiennent l'implication d'entreprises chinoises compétentes dans le développement économique du Vietnam.

Outre la Déclaration commune, 16 accords de coopération pratique ont été signés, couvrant divers domaines tels que la coopération théorique et de formation entre les deux Partis, les transports, les banques, l'éducation, les soins de santé, le commerce et les protocoles sur l'exportation de produits agricoles vietnamiens, ainsi que les communications médiatiques.

Selon Lê Hoài Trung, l'un des points forts de la visite a été une visite de Guangzhou dans la province du Guangdong marquant le 100e anniversaire de l'arrivée du Président Hô Chi Minh à Guangzhou en tant que conseiller international de l'Internationale communiste. Cela a donné aux deux parties l'occasion de se remémorer l'amitié traditionnelle, la solidarité et le soutien mutuel entre les deux Partis, les deux pays et leurs peuples, jetant ainsi une base sociale plus solide pour les relations bilatérales.

En prévision de 2025, année où les deux pays célébreront le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les dirigeants ont décidé de désigner 2025 comme "Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine" afin de sensibiliser le public à l'amitié bilatérale traditionnelle.

Pour tirer parti des résultats de la visite, Lê Hoài Trung a exhorté les départements, les agences et les localités à comprendre et à saisir pleinement l'importance des relations entre le Vietnam et la Chine dans le cadre plus large de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Il a suggéré d'élaborer des plans et des feuilles de route spécifiques pour concrétiser efficacement des perceptions communes de haut niveau et d'inspecter régulièrement la mise en œuvre.

