Le Premier ministre préside la réunion gouvernementale de novembre 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 6 décembre la réunion gouvernementale périodique du mois de novembre 2025, consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique de novembre et des onze premiers mois de l’année.

Photo : VNA/CVN

La réunion portait également sur l’examen de l’avancement de la mise en œuvre des trois Programmes cibles nationaux et du décaissement des investissements publics.

Le Premier ministre a souligné que l’année 2025 touche à sa fin dans un contexte mondial encore marqué par de fortes incertitudes, des rivalités stratégiques croissantes, des difficultés persistantes du commerce international et une inflation certes en ralentissement mais de manière inégale selon les régions.

Au niveau national, le pays déploie ses efforts les plus élevés pour atteindre les objectifs socio-économiques de 2025 et de l’ensemble de la période 2021-2025, mettre en œuvre les résolutions stratégiques du Bureau politique, faire fonctionner efficacement le modèle d’administration locale à deux niveaux et renforcer la prévention ainsi que la gestion des risques de catastrophes naturelles.

Dans ce contexte difficile, grâce aux efforts du système politique et du peuple sous la direction du Parti, en particulier du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général Tô Lâm, la situation socio-économique continue d’évoluer positivement : les résultats du mois de novembre sont meilleurs que ceux du mois précédent, et ceux des onze mois surpassent ceux de la même période de 2024 dans la plupart des secteurs.

Un rétrospectif sur les onze mois

Le Premier ministre a néanmoins pointé plusieurs difficultés persistantes : fortes pressions inflationnistes, tensions sur les taux de change, décaissement des investissements publics encore insuffisant - en partie en raison des intempéries -, et impacts sévères des inondations prolongées sur la production et la vie quotidienne des habitants.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux participants d’analyser la situation à venir et de proposer des solutions clés, notamment des mesures de percée pour atteindre l’objectif de croissance fixé à 8% ou plus, telles que le renforcement des exportations, l’accélération du décaissement des investissements publics, le soutien à la production industrielle - en particulier la transformation manufacturière - et la stimulation de la demande intérieure.

Malgré la conjoncture mondiale complexe et les catastrophes naturelles exceptionnelles qui ont frappé de nombreuses localités, le gouvernement, les ministères et les collectivités territoriales ont agi de manière proactive, cohérente et efficace, en particulier dans la réponse d’urgence et l’aide aux populations sinistrées.

En onze mois, le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué 366 textes juridiques, publié 6.542 documents directifs et organisé plus de 2.600 réunions et missions de terrain. Grâce à ces efforts, de nombreux indicateurs socio-économiques ont progressé. Le PIB est resté soutenu, l’inflation moyenne de onze mois s’est établie à 3,3%. Le commerce extérieur a totalisé près de 840 milliards de dollars (+17,2% sur un an), avec un excédent estimé à 20,5 milliards de dollars. Les IDE enregistrés se sont élevés à 33,7 milliards de dollars (+7,4%). Six localités ont affiché une croissance supérieure à 10%, dont Quang Ninh, Hai Phong, Ninh Binh, Phu Tho, Bac Ninh et Quang Ngai.

En matière sociale, près de 6.800 milliards de dôngs ont été mobilisés depuis le budget central pour soutenir les provinces. Le gouvernement a également créé le Fonds national du logement pour promouvoir le développement des logements sociaux.

Face aux intempéries extrêmes ayant provoqué inondations, glissements de terrain et graves pertes, le Premier ministre a lancé la "Campagne Quang Trung" visant à reconstruire et réparer rapidement les habitations et à reloger les familles touchées.

Les secteurs de la culture, de la santé, de l’éducation, ainsi que les travaux institutionnels, la réforme administrative, la transformation numérique, la défense et la sécurité ont continué d’être renforcés, garantissant l’ordre social et la souveraineté nationale.

VNA/CVN