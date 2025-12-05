Vietnam - Laos : promotion des échanges populaires

Hà Thị Nga, membre du Comité central du Parti et vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a reçu le 5 décembre à Hanoï, une délégation du Comité central du Front d’édification nationale du Laos conduite par Inlavan Keobounphanh, membre du Comité central du Parti et première vice-présidente du Comité central du Front d’édification nationale du Laos.

S’exprimant lors de la rencontre, Hà Thị Nga a souligné que, depuis un demi-siècle, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos, le peuple lao a obtenu de nombreuses réalisations importantes dans la lutte de libération nationale, ainsi que dans l’édification et le développement du pays. Dans ce processus, le Front d’édification nationale du Laos a joué un rôle clé dans le rassemblement et la consolidation du bloc de grande union nationale, mobilisant les ressources et la créativité du peuple pour contribuer de manière significative au développement national.

Pour sa part, Inlavan Keobounphanh a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux du Comité central du FPV et affirmé que les deux pays avaient récemment organisé avec succès plusieurs événements commémoratifs majeurs. Ces succès illustrent la tradition durable de solidarité et le développement vigoureux des relations bilatérales, dans lesquelles les Fronts des deux pays jouent un rôle essentiel en renforçant la cohésion du peuple.

Elle a également remercié le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien constant au Laos, tout en se réjouissant des célébrations réussies au Vietnam, notamment le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la réunification nationale, ainsi que le 80e anniversaire de la Fête nationale, auxquelles ont assisté les plus hauts dirigeants laotiens. Ces activités démontrent une fois de plus la forte amitié et l’attachement indéfectible entre les deux peuples.

La responsable lao a particulièrement apprécié la présence de la délégation de haut niveau du Vietnam aux événements célébrant le 50e anniversaire de la Fête nationale de la République démocratique populaire lao (2 décembre 1975 - 2025) et le 105e anniversaire de la naissance du Président Kaysone Phomvihane. Les récents entretiens entre les deux Bureaux politiques, les réunions entre les deux Premiers ministres et les activités de promotion de l’investissement ont témoigné de l’étroite solidarité et de la coopération intégrale entre les deux pays.

S’appuyant sur la relation d’amitié traditionnelle entre les deux Partis, les deux États et les deux gouvernements, les dirigeants des Fronts se sont accordés pour renforcer leur coordination afin de mettre en œuvre efficacement les engagements de haut niveau ; intensifier les échanges de délégations ; promouvoir les activités d’échanges populaires ; partager les expériences dans la mise en œuvre des politiques de renouveau de chaque Parti ; et consolider la grande union nationale, tout en concrétisant les orientations énoncées dans la Déclaration commune Vietnam - Laos publiée à l’occasion de la visite du secrétaire général Tô Lâm au Laos début décembre 2025.

Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à approfondir davantage les relations Vietnam - Laos, afin de hisser à une nouvelle hauteur le partenariat “d’amitié exceptionnelle, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et d’attachement stratégique”, reflétant une vision partagée, des intérêts stratégiques imbriqués et l’objectif commun d’un développement durable, autonome et prospère des deux nations.

