Le PM donne le feu vert aux zones franches et au pôle énergétique de Dung Quât

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné vendredi 5 décembre son accord de principe aux projets pilotes de zones franches et de développement d’un centre national de raffinage de pétrole, de pétrochimie et d’énergie dans la zone économique de Dung Quât.

Lors de sa réunion avec les vice-Premiers ministres et les dirigeants des ministères et agences gouvernementales, le chef du gouvernement a demandé au ministère des Finances d’affiner la proposition de zone franche (ZF) en vue de sa soumission, en veillant à sa faisabilité et à son efficacité pour contribuer au développement socio-économique, notamment à la réalisation des deux objectifs stratégiques fixés d’ici 2030, l’année marquant le centenaire de la fondation du Parti, et 2045, l’année du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Il a demandé des précisions sur la définition d’une ZF, ses similitudes et ses différences avec un centre commercial international, ainsi que sur les mécanismes et politiques pertinents. Il a exhorté les agences à étudier les expériences internationales et à s’appuyer sur le contexte vietnamien pour formuler des mécanismes spécifiques, adaptés, compétitifs et réalisables, sans incidence négative sur le climat général des investissements.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la mise en œuvre exige des efforts intégrés dans les domaines des politiques, de la planification, des infrastructures, des technologies et de la gouvernance, tout en prenant en compte, entre autres, les préoccupations liées à la sécurité sociale et à l’environnement.

À l’échelle internationale, plus de 7.000 zones économiques spéciales et zones franches sont actuellement opérationnelles et jouent un rôle de plus en plus important dans les stratégies de développement économique des pays en développement et émergents. Les zones franches adoptent de plus en plus des modèles multifonctionnels englobant l’industrie, le développement urbain, les services, la finance, les hautes technologies et l’innovation afin d’attirer un maximum de ressources pour le développement.

Au Vietnam, le système juridique général actuel ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives aux zones franches, ce qui rend urgente l’élaboration immédiate de cette proposition. Cette initiative devrait transformer les zones franches en nouveaux moteurs de croissance et en laboratoires d’expérimentation pour des politiques économiques conformes aux normes internationales.

Selon la proposition du ministère des Finances, des zones franches pilotes devraient être créées à Dà Nang, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville en 2026. L’objectif est d’établir 6 à 8 zones franches, ou des modèles similaires, à l’échelle nationale d’ici 2030, et 8 à 10 zones franches aux normes internationales d’ici 2045, afin de contribuer à hauteur de 15 à 20% au Produit intérieur brut (PIB) du pays.

Développement de Dung Quât en pôle énergétique national

Par la suite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une autre réunion consacrée aux mécanismes et politiques de développement d’un pôle national de raffinage de pétrole, de pétrochimie et d’énergie au sein de la zone économique de Dung Quât, dans la province de Quang Ngai.

La raffinerie de Dung Quât, la première du genre au Vietnam, bénéficie d’une situation stratégique et d’infrastructures performantes. La résolution n° 26 du Politburo souligne la nécessité d’étendre et de développer ce pôle national au sein de la zone économique de Dung Quât.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la raffinerie de Dung Quât, financée et exploitée par le Vietnam, fonctionne efficacement et que sa deuxième phase d’extension a déjà été approuvée.

Il a apporté son soutien aux politiques proposées, mais a chargé les ministères, les autorités locales et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) de réviser le cadre réglementaire existant et de proposer des politiques plus spécifiques, novatrices et ambitieuses, qui seront soumises à l’Assemblée nationale ou au gouvernement.

Le dirigeant a souligné la nécessité d’élaborer un plan directeur global, réalisable et efficace pour le développement du centre de Dung Quât. Cette initiative est essentielle pour stimuler le développement socio-économique local, garantir la sécurité et l’autonomie énergétiques nationales et contribuer à la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire de la nation.

VNA/CVN