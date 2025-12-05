Delta du Mékong

Le PM plaide pour un financement global de la lutte anti-changement climatique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé le 5 décembre à la mise en place de mécanismes et de politiques visant à diversifier les sources de financement, notamment par le biais de partenariats public-privé, afin de lutter contre l'affaissement des sols, les glissements de terrain, les inondations, la sécheresse et l'intrusion d'eau salée dans le Delta du Mékong, soulignant que ces efforts nécessitent des ressources considérables.

La mobilisation doit reposer sur le principe d’"intérêts harmonisés et de risques partagés", avec pour objectif que les ressources non étatiques représentent environ 35% du budget, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réunion du Bureau permanent du Comité du Parti gouvernemental et des membres permanents du Cabinet.

Cette réunion visait à examiner le plan de prévention de l’affaissement, de l’érosion, des inondations, de la sécheresse et de l’intrusion d’eau salée dans le delta du Mékong à l’horizon 2035, avec une perspective à l’horizon 2050. Les participants ont également examiné un rapport, qui sera soumis au Bureau politique, sur les progrès accomplis dans le traitement des questions en suspens relatives aux efforts de lutte contre les inondations à Hô Chi Minh-Ville et à d’autres projets concernant la protection de l’environnement urbain et la prévention de la pollution atmosphérique.

Le Premier ministre, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti gouvernemental, a souligné que, compte tenu de la position stratégique du delta du Mékong et des défis concrets qui s’y présentent, le Comité central du Parti, le Bureau politique, l’Assemblée nationale et le Gouvernement accordent une attention particulière aux actions de prévention.

De nombreuses résolutions, décisions et directives ont été promulguées, accompagnées d'investissements majeurs en faveur du développement du delta, a-t-il précisé.

Ces enjeux ont un impact direct sur les moyens de subsistance et le quotidien des populations du delta du Mékong, qui représente 12,8% de la superficie du pays et près de 18 % de sa population. Cette région contribue à hauteur de 95% aux exportations nationales de riz, 60% à celles de produits aquatiques et 65% à celles de fruits.

Insistant sur le principe d'une adaptation au changement climatique flexible, efficace et fondée sur la nature, le dirigeant a demandé que tous les avis du Comité permanent du Parti gouvernemental et des délégués présents soient examinés avec attention et que les documents à soumettre au Bureau politique soient finalisés rapidement.

Soulignant le rôle crucial de la science et de la technologie, notamment des nouvelles technologies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à optimiser les solutions efficaces déjà en place, à développer des mesures non structurelles en complément des mesures structurelles et à adapter la planification démographique, l'organisation de la production et la restructuration économique aux spécificités de la région. Il a également insisté sur la nécessité de solutions de transport adaptées au paysage fluvial du delta et d'une priorisation claire afin d'assurer une allocation efficace des ressources.

Le chef du gouvernement a sollicité une forte implication des ministères et agences, notamment ceux directement concernés tels que le ministère de la Construction, le ministère des Finances et le ministère des Sciences et des Technologies, ainsi que des instituts de recherche, des experts et des scientifiques nationaux et internationaux, et des comités et autorités locales du Parti dans tout le delta du Mékong, afin de finaliser rapidement le plan à soumettre au Bureau politique.

Le Premier ministre a demandé la finalisation du rapport sur les progrès accomplis dans le traitement de plusieurs questions en suspens, dont le projet de protection contre les inondations de Hô Chi Minh-Ville. Il a chargé les instances compétentes d'envisager, le cas échéant, l'élaboration d'un plan distinct relatif à la protection de l'environnement, à la gestion de la qualité, à la prévention de la pollution et à l'amélioration de la qualité de l'air dans les principaux centres urbains, en particulier Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, à soumettre au Bureau politique. Il a souligné que toute proposition devait inclure des mécanismes, des politiques et des solutions réalisables, pratiques et efficaces.

