Vietnam et Laos coopèrent sur le travail de front et les affaires religieuses

Le président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trinh Van Quyêt, a proposé que, durant la nouvelle période, sa commission et le Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) intensifient leurs échanges d’expériences en matière de mobilisation des masses et renforcent la sensibilisation à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération globale qui unissent le Vietnam et le Laos.

>> Comité intergouvernemental Vietnam - Laos : vers une connectivité stratégique et un nouvel élan de coopération

>> Vietnam - Laos : engagement à renforcer la cohésion stratégique des relations

>> Inauguration et remise de l’Hôpital d’amitié Laos - Vietnam de Houaphanh

Photo : VNA/CVN

Recevant une délégation du Comité central du FLCN conduite par sa vice-présidente permanente, Inlavan Keobounphanh, vendredi 5 décembre à Hanoi, Trinh Van Quyêt, également secrétaire du Comité central du PCV, a également suggéré d’élargir les échanges professionnels entre les services chargés de la communication et de la mobilisation des masses des deux pays.

Il a souhaité la bienvenue à Inlavan Keobounphanh et à la délégation lao, soulignant que cette visite, intervenue alors que les deux pays se préparent à leurs congrès nationaux du Parti, contribuera à renforcer la confiance, l’attachement et la coopération entre les deux institutions.

Trinh Van Quyêt a salué les progrès significatifs accomplis par le Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), l’État et le peuple lao dans la mise en œuvre de la résolution du XIe Congrès national du Parti et du 9e plan quinquennal de développement socio-économique.

Ces réalisations témoignent du leadership du Parti et de l’unité et de la détermination du peuple lao, a-t-il déclaré, exprimant sa confiance dans la réussite du 12e Congrès national du Parti laotien et son entrée dans une nouvelle phase de développement prospère.

Il a également remercié le Comité central du FLCN pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne lors de sa visite de travail au Laos en novembre, soulignant que les résultats de ce voyage constituaient une base importante pour la poursuite de la coopération, notamment entre les dirigeants, les spécialistes et les jeunes fonctionnaires.

De son côté, Inlavan Keobounphanh a informé son hôte de la situation récente et des activités menées par le Parti, l’État et le peuple des deux pays. Elle a insisté sur le fait que les récents succès reflètent pleinement la solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam et leur tradition d’entraide durant la lutte pour la libération et la construction nationales. En toutes circonstances, les partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam ont toujours fait front commun.

La responsable lao a souligné que les deux partis avaient organisé des formations conjointes, en ligne et en présentiel, tandis que les organisations locales du Front maintenaient des échanges réguliers sur le travail de mobilisation. Ces activités ont renforcé le sens des responsabilités et l’enthousiasme des fonctionnaires et amélioré leurs compétences pratiques.

Soutenir la formation des journaliste

Sur la base des analyses et des enseignements tirés, le Comité central du FLCN a élaboré des guides de formation professionnelle destinés aux fonctionnaires de tous niveaux. Il a également recueilli de précieux commentaires du public afin d’appuyer ses propositions à l’Assemblée nationale, aidant ainsi les ministères et les collectivités locales à affiner leurs politiques conformément à la loi.

Inlavan Keobounphanh a partagé des méthodes pour mobiliser la participation citoyenne aux mouvements patriotiques et de développement, soutenir les responsables locaux et renforcer la communication par les médias.

Elle a proposé que la partie vietnamienne continue de soutenir la formation des journalistes et des professionnels de la communication lao, rappelant que 2025 est la dernière année de l’accord de coopération 2021-2025. Elle a indiqué que les deux parties devraient procéder à la rédaction d’un mémorandum d’entente pour la prochaine phase.

Le même jour, la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du PCV a tenu une séance de travail avec la délégation lao, au cours de laquelle les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de travail de terrain, de mobilisation des masses, d’affaires ethniques et religieuses, passé en revue la coopération récente et défini les priorités pour l’avenir.

VNA/CVN