Avis de recherche émis contre Nguyên Van Dài et Lê Trung Khoa

L'Agence de sécurité des enquêtes relevant du ministère de la Sécurité publique a émis, le 5 décembre, des avis de recherche contre Nguyên Van Dài et Lê Trung Khoa pour "fabrication, stockage, distribution ou diffusion d'informations, de documents ou d'objets destinés à saboter l'État de la République socialiste du Vietnam", conformément à l'article 117, paragraphe 2, du Code pénal.

Photo : VGP/CVN

L’Agence a indiqué avoir officiellement ouvert une enquête le 11 novembre concernant cette affaire. À la suite des premiers résultats, elle a décidé, le 18 novembre, d'engager des poursuites judiciaires contre Nguyên Van Dai (né le 6 mai 1969 dans la province de Hung Yên et résidant dans le quartier de Bach Mai, à Hanoï) et de le placer en détention provisoire.

La veille, des mesures similaires avaient été prises à l’encontre de Lê Trung Khoa (né le 23 septembre 1971 à Thanh Hoa et résidant dans le quartier de Dông Da, à Hanoï).

L’Agence demande à Nguyên Van Dài et Lê Trung Khoa de se rendre afin de faciliter l’enquête, les poursuites et le procès, et de pouvoir bénéficier d’une mesure de clémence.

Toute personne identifiant l’endroit où se trouvent Nguyên Van Dài et Le Trung Khoa est légalement autorisée à les appréhender et à les remettre immédiatement au commissariat de police, au parquet ou au comité populaire local les plus proches. Après leur arrestation ou leur mise en garde à vue, il est impératif d’en informer sans délai l’Agence de sécurité des enquêtes à l’adresse suivante : 10, rue Trân Kim Xuyên, quartier de Yên Hoà, Hanoï ; ou par téléphone aux numéros suivants : 069 220 9109 / 069 220 9138.

VNA/CVN