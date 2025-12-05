Politique

Révision et complément de la Résolution 98 : un "levier" pour l'essor de la mégapole de Hô Chi Minh-Ville

La Résolution 98/2023/QH15 est perçue comme un "nouveau costume" doté de mécanismes spécifiques, offrant à Hô Chi Minh-Ville l'opportunité d'une percée majeure. Toutefois, après une période de mise en œuvre, et notamment dans le contexte de la réorganisation administrative et de l'élargissement de son espace de développement, les réglementations actuelles révèlent des lacunes en termes de "flexibilité". Elles ne sont pas suffisamment souples pour exploiter pleinement le potentiel de cette mégapole de près de 14 millions d'habitants.

La révision et le complément de la Résolution 98 sont jugés nécessaires de manière urgente afin de débloquer rapidement les goulots d'étranglement institutionnels et de créer les fondations permettant à la Ville de mobiliser des ressources et d'accroître sa compétitivité.

Une pression colossale sur les capitaux d'investissement

Hô Chi Minh-Ville vise un taux de croissance annuel moyen de son PRB de 10 à 11% et doit mobiliser 8 à 12 milliards de dollars supplémentaires chaque année au cours des cinq prochaines années. Cependant, selon les estimations, les ressources budgétaires actuelles de la Ville ne couvriraient qu'environ 30% du besoin total en capitaux.

Le Dr. Trân Quang Thăng, directeur de l'Institut d'économie et de gestion de Hô Chi Minh-Ville, estime que dans le contexte actuel, la Ville a besoin de mécanismes plus étendus et plus puissants pour assumer son rôle de "mégapole", contribuant à hauteur de 20-25% du PIB et 30% du budget national. Il affirme : "Avec les mécanismes actuels, Hô Chi Minh-Ville aura du mal à maintenir sa position de leader, voire pourrait être en retard. Avec une population réelle proche de 20 millions d'habitants, sans mécanismes spécifiques, la Ville peut difficilement garantir la qualité des services publics et un développement durable".

Partageant cet avis, Nguyên Tuân Anh, expert en administration publique, souligne que la Résolution 98 actuelle a été conçue pour une ville à l'ancienne échelle et structure. Or, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville post-fusion représente un espace intégré (urbain-industriel-portuaire) dont l'ampleur démographique et économique, les besoins en infrastructures et la position stratégique sont nettement supérieurs.

"La Résolution 98 a donné une certaine marge de manœuvre supplémentaire pour l'investissement public de Hô Chi Minh-Ville, mais face aux besoins d'une 'mégapole', cela reste insuffisant. Les infrastructures de transport régional, le numérique, les écoles, les hôpitaux, les logements sociaux, la lutte contre les inondations et l'adaptation au changement climatique requièrent des capitaux massifs, stables et à long terme. Par conséquent, sans une nouvelle percée dans les mécanismes financiers, il est très difficile d'espérer que Hô Chi Minh-Ville puisse 'subvenir à ses propres besoins' et apporter un soutien énergique à la région et au pays tout entier", analyse M. Tuân Anh.

Après plus d'un an d'application, la Résolution 98 produit des effets positifs sur la réforme institutionnelle à Hô Chi Minh-Ville. Cependant, le Pr. associé, Dr. Nguyên Huu Huân, maître de conférences à l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, estime que l'essentiel ne réside pas dans le nombre de nouveaux mécanismes accordés, mais dans la manière dont la ville commence à forger une nouvelle "capacité institutionnelle" animée par l'esprit d'oser agir, d'assumer ses responsabilités et d'expérimenter des modèles inédits. Il ajoute : "Bien que progressiste, la Résolution 98 n'offre pas encore un cadre complet pour un modèle de gouvernance de grande métropole comparable à Tokyo, Séoul ou au Grand Londres. L'écart de développement entre les zones centrales et périphériques, la fragmentation de la planification, la capacité opérationnelle de l'appareil administratif et des infrastructures de gestion des données… sont des goulots d'étranglement majeurs si le processus de fusion se déroule sans un cadre juridique renforcé".

La percée des mécanismes financiers

La révision et le complément de la Résolution 98 sont devenus une exigence pressante pour aider la ville à débloquer les "goulots d'étranglement" afin d'attirer fortement les ressources pour l'investissement dans les infrastructures sociales, créant une impulsion puissante pour un essor rapide. Cela ne résout pas seulement la pression colossale sur les capitaux, mais constitue une nécessité vitale pour renforcer l'autonomie et établir un nouveau cadre institutionnel, permettant à la ville d'augmenter sa compétitivité face aux autres grandes métropoles asiatiques.

Le Dr. Trân Quang Thăng salue le fait que le projet de révision de la Résolution 98 se concentre sur cinq grands domaines, notamment l'innovation dans le mécanisme de répartition budgétaire, et surtout le mécanisme de capitalisation foncière qui autorise la ville à utiliser 100% du fonds foncier issu du développement urbain orienté vers le transport (TOD) pour investir dans les transports publics.

Il explique : "C'est la méthode consistant à 'financer l'infrastructure par l'infrastructure' : la valeur des terrains augmente grâce au métro ou au bus rapide… et les recettes issues de ces terrains valorisés financent l'infrastructure elle-même. Cette révision a une signification stratégique pour la mobilisation de capitaux destinés aux infrastructures urbaines de Hô Chi Minh-Ville, dont les réseaux de transport sont saturés. Sans un mécanisme TOD flexible, la Ville aura du mal à mobiliser suffisamment de ressources pour achever le réseau de transport public planifié'".

De plus, pour "faire revivre les capitaux dormants", la Résolution 98 révisée ajoute des solutions financières pour régler définitivement les dettes BT (Construire - Transférer) en suspens. Selon le Dr. Trân Quý, Directeur de l'Institut du développement de l'économie numérique du Vietnam, la disposition permettant à la Ville d'élargir le fonds foncier de paiement aux investisseurs et d'autoriser la signature d'avenants pour redéfinir le fonds foncier d'échange aidera la Ville à sortir de l'impasse financière pour les projets cruciaux.

Le Dr. Trân Quý souligne : "L'objectif est de faire du capital public un 'capital d'amorçage' pour stimuler le capital social, transformant la Résolution 98 en un outil de restructuration financière, créant une dynamique de développement rapide, puissant et durable pour la mégapole."

Créer un "terrain de jeu" international

L'une des avancées les plus décisives de la révision de la Résolution 98 est l'ajustement du modèle de gouvernement urbain et l'application du mécanisme de "guichet unique" dans la zone franche commerciale (ZFC). Le D r . Trân Quang Thăng considère que c'est le point fort majeur du projet de révision et de complément.

Il estime : "Avec ce mécanisme, Hô Chi Minh-Ville peut directement rivaliser avec des centres commerciaux et financiers régionaux comme Singapour, Bangkok ou Kuala Lumpur. D'autre part, la politique du 'guichet unique' réduit les procédures administratives, accélère l'approbation des projets et instaure la confiance auprès des grandes corporations souhaitant établir leur siège ou leur centre de R&D à Hô Chi Minh-Ville. L'élargissement des priorités de la ZFC à la logistique, la médecine de pointe, la haute technologie et les services financiers aidera la Ville à ne pas se contenter de la production traditionnelle, ouvrant ainsi un terrain de jeu international".

Parallèlement à la ZFC, les experts estiment qu'accorder à Hô Chi Minh-Ville le droit de nommer directement des investisseurs stratégiques (lorsqu'une seule entité répond aux exigences) et d'élargir les domaines d'appel à investissements est un pas en avant important. Le Pr. associé, Dr. Nguyên Huu Huân, espère que la révision aboutira à une Résolution 98 version 2.0 avec une vision dédiée à une mégapole, renforçant sa capacité de gestion pour être le fer de lance de l'économie vietnamienne.

M. Tuân Anh souhaite que la révision de la Résolution 98 étende les pouvoirs réels de HCMV en matière de planification, de gestion du personnel et, surtout, de recrutement compétitif pour les postes clés dans la fonction publique (planification, finances, technologie, données) afin de correspondre à l'échelle et aux exigences d'une mégapole internationale.

En outre, le Dr. Trân Quý suggère que la révision et le complément de la Résolution 98 devraient créer un "espace institutionnel" (bac à sable légal) suffisamment large pour que Hô Chi Minh-Ville devienne un véritable "terrain d'essai" pour les nouveaux modèles de gouvernance et les politiques dérogeant à la loi, en avance sur le reste du pays, notamment dans les domaines de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle et de l'industrie des semi-conducteurs.

Globalement, l'examen et l'adoption par l'Assemblée nationale de la Résolution révisant et complétant la Résolution 98/2023/QH15 constituent un acte de "construction institutionnelle", créant un nouveau "terrain de jeu" de percée pour que Hô Chi Minh-Ville s'affranchisse réellement de l'"étroitesse" des anciens mécanismes et connaisse un essor rapide, atteignant l'objectif de croissance à "deux chiffres" dès les années suivantes. Il ne s'agit pas seulement d'une opportunité pour Hô Chi Minh-Ville, mais aussi d'une responsabilité en tant que "locomotive" pour stimuler le développement du Sud-Est et du pays entier.

Texte et photos : Quang Châu/CVN