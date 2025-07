Visioconférence entre le gouvernement et les localités après la réforme administrative

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 3 juillet, la réunion gouvernementale mensuelle de juin 2025 ainsi qu'une visioconférence nationale entre le gouvernement et les localités - la première organisée après la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux et la restructuration administrative qui a ramené le nombre de provinces et de villes du pays de 63 à 34.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné qu'au premier semestre 2025, grâce à l'engagement de l'ensemble du système politique, au soutien de la population, des entreprises et de la communauté internationale, la situation socio-économique du Vietnam s'est continuellement améliorée. La plupart des secteurs ont enregistré des performances en hausse d'un mois et d'un trimestre à l'autre.

Photo : VNA/CVN

Il a mis en avant la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation et la garantie des grands équilibres économiques, avec un déficit budgétaire et une dette publique bien inférieurs aux seuils d'alerte. Les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services ont tous affiché une croissance positive. Les politiques culturelles, sociales et de protection sociale ont été renforcées ; le niveau de vie de la population s'est amélioré ; la stabilité politique et sociale a été maintenue ; la défense et la sécurité nationales ont été consolidées ; et les activités diplomatiques ont été intensifiées, contribuant à maintenir un environnement de paix et de stabilité pour le développement national.

Le Premier ministre a invité les participants à se concentrer sur l'évaluation de la situation socio-économique, du décaissement des investissements publics et de la mise en œuvre des programmes nationaux cibles. Il les a exhortés à analyser les évolutions nationales et internationales et leurs répercussions sur le Vietnam, à évaluer le leadership gouvernemental, la performance des ministères, des secteurs et des localités, ainsi que les résultats du mois de juin et du premier semestre, en identifiant les causes profondes et les leçons à tirer.

Facteurs positifs et négatifs

Il a également demandé aux délégués d'examiner les facteurs positifs et négatifs, et de proposer des stratégies de réponse appropriées. Il a défini clairement les tâches prioritaires et les solutions clés à mettre en œuvre en juillet, au troisième trimestre et pour le reste de l'année 2025.

Il a notamment insisté sur la nécessité de stabiliser l'appareil administratif à tous les niveaux ; de déterminer les mesures que chaque ministère, secteur et localité doit entreprendre pour atteindre – voire dépasser – l'objectif de croissance de 8 % pour 2025 ; de mettre en œuvre des politiques efficaces pour stimuler la consommation ; d'utiliser de manière synchronisée les outils budgétaires, monétaires, commerciaux et d'investissement ; d'accélérer le décaissement des investissements publics ; et de garantir l'avancement des trois programmes nationaux cibles, ainsi que les progrès dans les domaines culturel, social, environnemental, de la défense, de la sécurité et des relations extérieures.

Selon l'ordre du jour, les délégués examineront les performances socio-économiques de juin et du premier semestre 2025 ; la mise en œuvre des résolutions gouvernementales sur le développement socio-économique ; l'allocation et le décaissement des investissements publics ; l'exécution des trois programmes nationaux cibles ; l'exécution budgétaire du premier semestre ; les efforts de gouvernance du gouvernement ; l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité nationale ; les réformes administratives ; ainsi que d'autres questions importantes.

VNA/CVN