Le Premier ministre accélère la création du Centre financier international du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, mardi matin 4 novembre, une réunion gouvernementale consacrée à la finalisation des décrets d’application de la Résolution N°222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale relative au Centre financier international (CFI) du Vietnam.

>> Le Vietnam mise sur un centre financier pour propulser l’innovation nationale

>> Le PM préside une conférence sur la création d'un centre financier international

>> Le Vietnam veut mettre en service son centre financier international en novembre 2025

>> Le Vietnam accélère la construction de son Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a souligné l’importance de ce projet, identifié par le Parti et l’État comme une avancée institutionnelle majeure. Il a insisté sur le rôle du Centre financier international comme levier pour libérer les ressources nationales, stimuler le renouvellement du modèle de croissance économique et attirer les capitaux étrangers, contribuant ainsi à renforcer la productivité, l’efficacité et la compétitivité du Vietnam sur la scène mondiale.

Lors de sa 9ᵉ session, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution N°222, dotant le CFI de mécanismes et de politiques spécifiques. Pour garantir une mise en œuvre efficace, le Premier ministre a mis en place un comité directeur chargé d’assurer la coordination et la mobilisation des ressources nécessaires. Le gouvernement a également organisé de nombreuses réunions et consultations pour recueillir les avis d’experts nationaux et étrangers, ainsi que de représentants d’organisations internationales, en vue d’améliorer les cadres institutionnels et de finaliser les projets de décrets.

Saluant les efforts des ministères et des secteurs impliqués dans l’élaboration des textes, le Premier ministre a exhorté les délégués à concentrer leurs discussions sur la mise en place d’un CFI structuré selon le modèle "un centre, deux pôles". Il a également insisté sur la nécessité de concevoir un appareil de gestion et de supervision compact, efficace et performant.

Photo : VNA/CVN

Un accent particulier a été mis sur la création de mécanismes et de politiques incitatives dans les domaines des finances, du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale, du foncier, de l’environnement et du commerce, afin d’aligner le CFI sur les meilleures pratiques internationales.

Le Premier ministre a en outre réaffirmé l’impératif de transparence et de compétitivité du CFI pour attirer les investisseurs et les talents.

"Ni perfectionniste ni pressé, mais sans manquer d’opportunités", a déclaré le Premier ministre, appelant à une détermination sans faille, à des efforts constants et à des actions décisives, tout en priorisant les objectifs essentiels.

Il a réitéré le principe d’accélérer, d’innover et d’agir avec efficacité et détermination afin de créer un cadre juridique moderne, compétitif, stable et cohérent, capable d’assurer le succès et la pérennité du CFI, tout en inspirant dès le départ la confiance des investisseurs et des institutions financières internationales.

Au cours de cette réunion, le gouvernement doit examiner et se prononcer sur huit décrets d’application de la Résolution N°222.

VNA/CVN