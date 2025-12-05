Le partenariat Vietnam - Cuba : La VNA et Prensa Latina réaffirment leur coopération de 65 ans

Le nouveau président de l'Agence de presse nationale cubaine Prensa Latina, Jorge Legañoa Alonso, a affirmé le fort potentiel de coopération avec l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

>> Célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Cuba à Hanoï

>> Célébration solennelle des 65 ans de relations Vietnam - Cuba à La Havane

>> 65 ans de relations Vietnam - Cuba : dynamiser le partenariat bilatéral

Photo : VNA/CVN

Lors d'une interview exclusive accordée à la VNA le 4 décembre à Hanoï, il a identifié des axes majeurs, notamment le développement technologique, la production de contenu et la lutte proactive contre la désinformation.

Jorge Legañoa Alonso a déclaré que les deux agences de presse étaient aujourd'hui confrontées à des défis communs. Ces défis incluent la formation des ressources humaines, l'adoption de techniques professionnelles modernes pour maintenir leur position d'acteur majeur du multimédia, l'utilisation des outils numériques et de l'intelligence artificielle, ainsi que le développement de leurs propres plateformes pour une approche proactive des technologies. Il est donc essentiel que les deux parties échangent leur expertise, partagent leurs ressources et coopèrent en matière de production de contenu, et luttent activement contre la désinformation.

Forts de plus de 65 ans d'expérience commune dans la lutte contre la désinformation, Prensa Latina et VNA ont la lourde responsabilité de collaborer pour que la voix de la vérité résonne largement sur la scène internationale, a-t-il souligné.

XIVe Congrès du Parti - une étape clé dans le développement du Vietnam

En visite à Hanoï à l'approche du XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien, Legañoa Alonso a déclaré que cet événement politique majeur marquerait une nouvelle étape dans le processus de développement du Vietnam.

Il s'est félicité que le Vietnam définissait une feuille de route claire pour l'avenir, avec des objectifs précis : développement économique, développement humain et indicateurs sociaux. Grâce à des documents clairs et à un contexte politique et social favorable, ce Congrès constituera un excellent point de départ pour le Vietnam, a affirmé le responsable cubain.

Sur la scène internationale, le président de Prensa Latina a souligné que le Vietnam affirmait son rôle de premier plan grâce à son dynamisme et à ses nombreuses contributions concrètes, notamment dans le domaine de l'environnement. Il a également réaffirmé que le Vietnam avait toujours été un ami fidèle de Cuba face aux défis politiques internationaux. Aux Nations Unies, le Vietnam soutient fermement Cuba dans sa demande aux États-Unis de lever l'embargo qui dure depuis plus de 60 ans.

Le Vietnam - un symbole de solidarité et de coopération

Le président de Prensa Latina a déclaré que le Vietnam était l'un des principaux investisseurs à Cuba, notamment dans la Zone économique spéciale de Mariel. Le projet de centrale solaire de 80 MW que le Vietnam vient de lancer à Cuba à l'occasion du 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960 - 2 décembre 2025) représente non seulement un investissement économique, mais aussi un symbole de solidarité et de coopération.

Legañoa Alonso a exprimé sa reconnaissance de l’amitié solide et de l’aide précieuse accordée par le peuple vietnamien à Cuba ces 60 dernières années. Des aides en riz et en espèces s'élevant à près de 25 millions de dollars américains sont un puissant témoignage de la fraternité profonde qui unit nos deux peuples, a-t-il poursuivi.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé le souhait que le Vietnam continue de suivre résolument la voie du socialisme, de consolider sa position forte dans la région et de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale, afin que les deux pays puissent promouvoir ensemble des causes d'intérêt commun.

Transformation globale et harmonieuse

Passant en revue les réalisations du Vietnam, notamment dans les domaines socio-économique et médiatique, le président de Prensa Latina a constaté la profonde transformation du pays au cours des 40 dernières années. Cette transformation globale et harmonieuse, tant économique que sociale, se traduit par des indicateurs économiques toujours plus élevés, en particulier la croissance du PIB et le revenu par habitant.

Il a été particulièrement impressionné par la feuille de route très claire que le Vietnam s'est fixée pour son avenir, avec des objectifs précis pour 2030 et 2045.

De retour à Hanoï après sept ans, Legañoa Alonso a clairement perçu les changements positifs au sein de la société vietnamienne. Le Vietnam se développe rapidement sans pour autant renier ses racines historiques et ses traditions.

Il a particulièrement apprécié le profond esprit humanitaire du gouvernement vietnamien, démontré par sa détermination politique à "ne laisser personne de côté" face aux catastrophes naturelles et aux épidémies, et par ses efforts pour garantir un logement stable aux populations des zones inondées avant le Nouvel An lunaire.

VNA/CVN