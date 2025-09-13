Le PM dirige la 2e réunion gouvernementale de septembre sur l'élaboration des lois

Le 13 septembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la deuxième réunion gouvernementale de septembre consacrée à l’élaboration des lois, au cours de laquelle le gouvernement a examiné dix projets de loi et un projet de résolution de l’Assemblée nationale, en vue de leur présentation lors de la 10ᵉ session parlementaire, prévue en octobre.

Prenant la parole, le chef du gouvernement a rappelé que l’institution constituait l’un des trois percées stratégiques, une tâche centrale, permanent et transversal, la “percée des percées”. Chaque obstacle institutionnel doit donc être levé afin de libérer les ressources nécessaires au développement.

Depuis le début du mandat, le travail d’élaboration et de perfectionnement des lois a mené à bien et atteint des résultats importants : 43 sessions spécialisées consacrées à la législation, deux conférences nationales sur la mise en œuvre des lois, ainsi que trois réunions dédiées à l’application des textes adoptés par l’Assemblée nationale ont été organisées.

Rien que dans les dix premiers jours de septembre 2025, le gouvernement a organisé quatre réunions, dont trois sur la législation afin d’examiner 32 dossiers de lois et de résolutions pour la prochaine session parlementaire, la dernière de la XVe législature de l’AN.

Les onze points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion visent à parachever le cadre légal et à renforcer l’efficacité de l’action publique dans des domaines clés tels que l’investissement, la planification, la construction, la fiscalité, la dette publique, l’assurance ou encore la statistique. L’objectif est de lever les obstacles juridiques, d’améliorer la transparence et l’attractivité de l’environnement d’affaires, de protéger les droits des citoyens et des entreprises, mais aussi de renforcer la discipline et les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption.

Le Premier ministre a souligné que la 10ᵉ session parlementaire, prévue en octobre prochain, serait la dernière de la législature actuelle. À cette occasion, le gouvernement devrait soumettre 118 documents, dont 50 projets de loi et de résolution, 24 rapports à présenter en séance plénière et 44 rapports destinés à l’étude des députés. Autant de dossiers urgents et cruciaux, couvrant l’ensemble des questions économiques et sociales du pays.

Selon l’ordre du jour, lors de la deuxième réunion gouvernementale de septembre consacrée à l’élaboration des lois, le gouvernement examinera et donnera son avis sur dix projets de loi ainsi qu’un projet de résolution de l’Assemblée nationale.

