Le PM demande de se focaliser sur le perfectionnement des institutions et des lois

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a signé le communiqué officiel n° 1026/TTg-PL du 23 août 2025, demandant aux ministères, aux secteurs et aux localités d’intensifier leurs efforts pour renforcer et améliorer les institutions et le système juridique.

Le texte souligne que pour renforcer davantage ce travail avec discipline, qualité, rapidité et efficacité, les ministres, les responsables des agences de niveau ministériel et les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux doivent diriger et assumer en personne leurs responsabilités dans le cadre de leurs fonctions, tâches et pouvoirs.

Ils sont tenus de rédiger et de soumettre d’urgence aux autorités compétentes les projets de loi et les résolutions de l’Assemblée nationale, ainsi que les projets de décrets gouvernementaux, de résolutions et de décisions du Premier ministre détaillant et guidant la mise en œuvre des lois et résolutions de l’Assemblée nationale. Ils doivent également publier rapidement des réglementations et des directives détaillées afin de garantir la qualité et le respect des délais.

Le Premier ministre a également demandé aux vice-Premiers ministres, aux ministres et aux chefs des agences de niveau ministériel de se concentrer sur la direction, la coordination avec les organes de l’Assemblée nationale et les agences concernées dans le processus d’élaboration et de perfectionnement des projets de loi et de résolutions, ainsi que de guider en temps opportun l’application de la loi dans les domaines relevant de leur compétence.

Il est nécessaire de continuer à examiner et à identifier les difficultés, les obstacles et les lacunes juridiques ; de modifier et d’améliorer proactivement les dispositions légales pertinentes relevant de leur compétence; et de signaler et proposer rapidement des solutions aux autorités compétentes pour les problèmes dépassant leur compétence.

