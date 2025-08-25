Le secteur de la Justice doit transformer les goulots d'étranglement en percées

Le ministère et le secteur de la Justice doivent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de la Résolution 66-NQ/TW, sur l'innovation dans l'élaboration et l'application des lois, avec cinq actions pionnières. L'objectif : transformer ce domaine, longtemps perçu comme un "goulot d'étranglement", en véritable "percée des percées", créant ainsi un avantage compétitif national.

Depuis sa création en 1945, le ministère et le secteur de la Justice a traversé des étapes difficiles mais glorieuses, fidèle à l'affirmation du Président Hô Chi Minh selon laquelle la Justice est un organe essentiel du pouvoir.

Le Premier ministre a rappelé que la tradition juridique vietnamienne s'enracine dans une histoire millénaire, où le droit a toujours été considéré comme fondement de la gouvernance.

En retraçant les grandes étapes des 80 années de formation et de développement du secteur de la justice au Vietnam, Pham Minh Chinh a souligné que le ministère et le secteur de la Justice ont assumé des missions déterminantes dans l'édification de l'État de droit; l'application rigoureuse des lois; l'amélioration de l'efficacité du règlement des affaires civiles ; l'amélioration de la qualité du travail organisationnel et des ressources humaines ; le renforcement de la coopération internationale et la levée des obstacles institutionnels.

Ces dernières années, le secteur a agi comme le "gardien juridique" du gouvernement, chargé d'analyser tous les projets de loi avant leur présentation à l'Assemblée nationale.

Le secteur de la Justice a suivi de près les résolutions et conclusions du Comité central ainsi que les directives de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, en se concentrant sur les grandes orientations de la réforme juridique et judiciaire, la construction de l'État de droit socialiste et l'amélioration de l'économie de marché à orientation socialiste. Il a également renouvelé le processus législatif pour accroître la qualité de l'élaboration des lois.

Le Premier ministre a salué l'esprit de responsabilité du ministère et de l'ensemble du secteur, qui n'hésitent pas à "travailler jour et nuit, y compris pendant les congés" pour remplir les missions confiées par le Parti, l'État et le peuple. Mais il a aussi fixé de nouvelles exigences.

Le Premier ministre a demandé au ministère et au secteur de la Justice de bien mettre en œuvre de manière cohérente "cinq points de vue" dans l'élaboration et l'application des lois. Concrètement, les institutions constituent à la fois un objectif, un moteur, une ressource et une base solide pour le développement du pays. Les institutions doivent aller en avant pour ouvrir la voie aux percées de développement, en exploitant pleinement le potentiel, les atouts et la créativité, afin de répondre aux exigences d'industrialisation, de modernisation et d'intégration internationale. Il faut transformer profondément l'élaboration et l'application des lois de "goulot d'étranglement des goulots d'étranglement" en "percée des percées", afin de créer un avantage compétitif ; considérer l'investissement dans les politiques et les lois comme un investissement pour le développement, en faisant des institutions et du droit un atout compétitif national et pour les entreprises. Et il doit se concentrer sur la levée des obstacles institutionnels, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources, afin de créer l'élan nécessaire pour que le pays entre dans une nouvelle ère de développement.

Sur cette base, le Premier ministre a proposé au ministère et au secteur de la Justice de se concentrer sur la mise en œuvre des "cinq actions pionnières" : prendre l'initiative dans la promotion globale du perfectionnement institutionnel, en accélérant le rythme et en améliorant la qualité de l’élaboration des lois ; lever en priorité les difficultés et les obstacles juridiques issus de la pratique ; assurer le réexamen, la systématisation et la codification ; promouvoir la décentralisation et la délégation de compétences dans l'élaboration et l'application des lois ; enfin, intensifier la diffusion et l'éducation juridiques.

Estimant que la mission du secteur de la Justice dans la nouvelle phase de développement du pays est à la fois lourde et stratégique, le Premier ministre a souligné la nécessité de lever d'ici 2025 les principaux "goulots d'étranglement" juridiques. Il a précisé qu'il s'agit d'une responsabilité partagée par l'ensemble du système politique, avec le ministère de la Justice comme pivot.

Le chef du gouvernement a appelé à renforcer le rôle dirigeant du Parti dans l'édification de l'État de droit socialiste, à innover dans la réflexion sur l'élaboration et le perfectionnement des lois, à promouvoir une culture du respect de la loi et à investir de manière adéquate dans l'élaboration législative.

Lors de la cérémonie, Pham Minh Chinh a, au nom du Parti et de l'État, remis l'Ordre du Travail de première classe au ministère de la Justice.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a, pour sa part, remis l'Ordre du Travail de troisième classe à plusieurs responsables du ministère en reconnaissance de leurs contributions remarquables dans la construction et l'application des lois.

