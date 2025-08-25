Le Politburo guide les préparatifs des Congrès du Parti de Diên Biên et de Gia Lai

Luong Cuong, membre du Politburo et président de l'État, a présidé le 25 août des séances de travail distinctes avec les bureaux permanents des comités du Parti des provinces de Diên Biên et de Gia Lai afin de fournir des orientations sur les projets de documents et les plans de personnel pour les prochains congrès provinciaux du Parti pour la législature 2025-2030.

Le président Luong Cuong a exhorté les provinces à continuer de recueillir les commentaires des ministères, des agences et des membres du Politburo, en particulier les directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors de ses récentes visites, afin de finaliser les documents des congrès et les plans de personnel. Il a souligné que les préparatifs devaient s'aligner sur la vision et les orientations de développement des provinces, en exploitant les atouts locaux tels que les ressources maritimes, les forêts, les ports maritimes et les aéroports au sein de nouveaux espaces de développement.

Il a également souligné la nécessité de bâtir un système politique fort à tous les niveaux, d'assurer une défense nationale solide, de maintenir la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité, d'améliorer l'efficacité des affaires étrangères et d'améliorer les conditions de vie, en particulier pour les minorités ethniques et les habitants des zones reculées ou défavorisées.

Le Politburo a estimé que les projets de documents et de plans de personnel étaient en grande partie prêts à être soumis aux congrès provinciaux du Parti pour la période 2025-2030. Le président Luong Cuong a appelé les provinces à élaborer rapidement un programme d'action pour mettre en œuvre la résolution du congrès, détaillant les objectifs, les tâches, les ressources, les responsabilités, les délais et les obligations redditionnelles, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate après les congrès.

Le Bureau du Comité central du Parti a été chargé de recueillir des propositions sur le calendrier des Congrès provinciaux du Parti afin de les soumettre au Politburo pour approbation.

VNA/CVN