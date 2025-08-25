Un navire des garde-côtes vietnamiens visite l'Indonésie

Le navire des garde-côtes vietnamiens le plus avancé, le CBS 8001, est arrivé au port de Tanjung Priok, en Indonésie, le 25 août pour un programme d'échange avec les garde-côtes indonésiens.

Cette visite constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération maritime et de la coordination pour garantir la sécurité et la sûreté en mer entre les deux nations.

La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de l'ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN, du vice-amiral Irvansyah, commandant des garde-côtes indonésiens, de représentants de l'ambassade du Vietnam et du bureau de l'attaché de défense en Indonésie, ainsi que d'officiers et de marins des garde-côtes indonésiens.

Irvansyah a souligné que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la coopération bilatérale, établissant les bases permettant aux deux parties de créer un cadre équilibré visant à renforcer la sécurité et la sûreté maritimes ainsi que la stabilité régionale. Il a également souligné que cette occasion constituait une précieuse opportunité de renforcer le partenariat entre le Vietnam et l'Indonésie.

Durant son séjour en Indonésie, du 25 au 29 août, la délégation des garde-côtes vietnamiens, conduite par le colonel Nguyên Trân Dông, commandant adjoint de la 3e région des garde-côtes, participera à diverses activités, notamment des visites de courtoisie aux dirigeants locaux, une réunion bilatérale avec les garde-côtes indonésiens, des échanges sportifs et des visites culturelles à Jakarta. Un exercice conjoint en mer, visant à renforcer la coordination de l'aide humanitaire, des opérations de recherche et de sauvetage et de la sécurité maritime dans les eaux des deux pays et de la région, constituera un point fort de l'événement.

