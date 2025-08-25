Le président de l'AN reçoit la secrétaire générale de l'AIPA

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu la secrétaire générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, à Hanoï le 25 août.

>> Le Vietnam appelle à des efforts pour préserver la solidarité et la centralité de l'ASEAN

>> Affirmer le rôle de l’AIPA dans la promotion de la coopération régionale

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant de l'AIPA est au Vietnam pour participer aux activités de l'AIPA, organisée pour la première fois au Vietnam.

Trân Thanh Mân a chaleureusement accueilli la secrétaire générale de l'AIPA et sa délégation au Vietnam, soulignant l'importance de cette visite alors que le pays célèbre le 80e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et la Fête nationale (2 septembre), et se prépare au 80e anniversaire des premières élections générales de l'AN.

Il a salué l'initiative de la tournée de présentation de l'AIPA, proposée par le secrétaire général, qu'il considère comme un programme significatif qui rapproche la jeune génération de l'AIPA et de ses activités. Il a également salué son rôle et les efforts novateurs du Secrétariat de l'AIPA, qui ont contribué à renforcer le rôle et l'efficacité opérationnelle de l'AIPA, ainsi qu'à renforcer les relations entre les parlements membres. Le Vietnam, a-t-il souligné, est toujours un membre actif et responsable de l'AIPA.

La secrétaire générale, Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, a fait part de sa joie de revenir au Vietnam en cette période particulière de célébration de la Fête nationale et s'est dite impressionnée par l'atmosphère joyeuse et fière qui règne dans le pays. Elle a souligné la participation constante et responsable du Vietnam à l'AIPA, notamment dans la promotion d'initiatives liées à la jeunesse, aux femmes et au développement durable.

Elle a également informé son hôte des principales activités du Roadshow de l'AIPA au Vietnam, notamment des tables rondes, des séances interactives et des échanges d'expériences entre les délégués de l'AIPA et les jeunes et étudiants vietnamiens. Elle a exprimé l'espoir que l'Assemblée nationale vietnamienne continue de soutenir et de renforcer la coopération avec le Secrétariat de l'AIPA, notamment pour promouvoir le rôle des jeunes et des jeunes parlementaires dans les activités de l'AIPA.

À cette occasion, la secrétaire générale a également invité le président de l’AN Tran Thanh Man et une délégation vietnamienne à participer à la 46e Assemblée générale de l'AIPA, prévue en septembre en Malaisie.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que l'ASEAN entrait dans une nouvelle phase de développement, axée sur la mise en œuvre de la Vision communautaire de l'ASEAN à l'horizon 2045 et de stratégies de coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique, culturel, sociétal et de la connectivité. Si les opportunités sont nombreuses, la région est également confrontée à des défis majeurs, notamment dans un contexte de dynamiques mondiales et régionales de plus en plus complexes et imprévisibles. Il a insisté sur la nécessité d'une solidarité accrue et d'une coopération plus efficace entre les pays de l'ASEAN afin d'exploiter le potentiel et de développer de nouveaux moteurs de croissance, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de la transformation numérique et de la transition écologique.

Tous les différends et divergences, a-t-il insisté, doivent être résolus pacifiquement, dans un esprit de solidarité traditionnelle et conformément aux principes communs consacrés par la Charte de l'ASEAN et le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a appelé les parlements membres de l'AIPA à poursuivre leurs échanges d'informations et d'expériences en matière de législation, de contrôle et de prise de décision sur les questions nationales clés. Il a encouragé un engagement interparlementaire accru, notamment parmi les jeunes et les femmes parlementaires, comme fondement du renforcement de l'unité et de la coopération au sein de l'ASEAN.

Il a réaffirmé que l'AN vietnamienne continuerait de contribuer activement aux activités de l'AIPA, en mettant l'accent sur la coopération parlementaire et le soutien politique et juridique au développement socio-économique durable de la région.

Grâce à l'AIPA, a souligné le président de l’AN, Trân Thanh Mân, les parlements membres peuvent construire ensemble une base juridique solide pour aider leurs gouvernements respectifs à respecter les engagements de l'ASEAN. Le parlement vietnamien prépare et propose activement des sujets de discussion au sein des commissions de l'AIPA et est prêt à participer aux débats, à contribuer aux projets de résolution et à soutenir les initiatives proposées par les autres parlements membres, ainsi que le communiqué conjoint de la 46e Assemblée générale de l'AIPA.

Il a souhaité à la secrétaire générale, Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, un succès continu et a exprimé son espoir de la revoir à l'AIPA-46. Il s'est dit convaincu que, dans ses futures fonctions, elle continuera d'apporter une précieuse contribution au développement de l'AIPA et à l'amitié entre les pays membres.

VNA/CVN