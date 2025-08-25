Diplomatie parlementaire

Affirmer le rôle de l’AIPA dans la promotion de la coopération régionale

La Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale (AN), le Comité permanent du Groupe des jeunes députés de l'AN et le Secrétariat de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) ont coorganisé le 25 août à Hanoï le programme "AIPA Roadshow au Vietnam".

Dans son discours d'ouverture, Nguyên Anh Tuân, chef adjoint de la Commission des politiques et stratégies du Comité central du Parti et président du Groupe des jeunes députés de l'AN, a souligné l'importance particulière de cette activité, contribuant à diffuser le message du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, envoyé à la 45e Assemblée générale (AIPA-45). Dans ce message, le secrétaire général a mis en avant que, durant la phase de transition vers la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, l'ASEAN devrait être dynamique, résiliente, innovante et centrée sur les habitants, et que l'AIPA et l'ASEAN devraient renforcer leur lien et se compléter mutuellement.

Selon Nguyên Anh Tuân, les jeunes députés de la région doivent constamment se perfectionner pour créer un système juridique moderne, adapté à la fois aux réalités nationales et aux normes internationales. Ils doivent aussi contribuer à la prospérité de leur pays, s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales et saisir les opportunités offertes par la transition numérique, l'économie verte et circulaire.

Grâce à l'AIPA Roadshow, les jeunes parlementaires partagent leurs expériences, initiatives et construisent un réseau de coopération solide, contribuant à une ASEAN forte, innovante et prospère.

L'événement était aussi une opportunité pour les jeunes Vietnamiens d'échanger avec leurs pairs internationaux, affirmant leur rôle dans la construction d'une communauté ASEAN solidaire, créative et durable.

Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh a affirmé que les jeunes, représentant un tiers de la population de l'ASEAN, sont une force clé pour concrétiser la Vision 2045.

À travers les échanges avec les représentants de l'AIPA, les participants ont renforcé leur compréhension du rôle de l'AIPA dans la promotion de la coopération régionale via la diplomatie parlementaire.

C'était la première fois que le programme AIPA Roadshow était organisé au Vietnam, avec pour objectif principal d'accroître la sensibilisation des jeunes à l'ASEAN et à l'AIPA.

