Approbation de la liste d’amnistie présidentielle pour la Fête nationale

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, qui préside également le Conseil consultatif pour l'amnistie 2025, a présidé le 25 août une réunion afin d'examiner et d'approuver la liste des prisonniers proposés pour une amnistie présidentielle anticipée à l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a souligné que deux vagues d'amnistie sont prévues pour 2025, conformément à la politique du Parti et de l'État : la première a eu lieu en avril pour commémorer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, tandis que la seconde se déroule à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale.

Selon les rapports du ministère de la Police et de la Cour populaire suprême, plus de 10 000 dossiers de détenus ont été soigneusement examinés par des comités techniques, conformément aux critères établis par la décision présidentielle et aux directives du conseil consultatif.

Le processus d'examen a été mené avec sérieux, transparence et stricte conformité à la loi, avec la participation de multiples organismes et sous la supervision d'organisations sociales.

Le vice-Premier ministre a souligné qu'il s'agissait de la vague d'amnistie la plus complète à ce jour, reflétant non seulement le caractère humanitaire de la politique de l'État, mais aussi l'importance particulière de cet anniversaire national. "L'amnistie doit refléter l'esprit de compassion et de justice du Parti et de l'État", a-t-il déclaré.

Depuis 2009, le Vietnam a mis en œuvre 11 vagues d'amnistie présidentielle, bénéficiant à plus de 104 000 prisonniers ayant fait preuve de bonne conduite et d'un esprit de réinsertion.

Le taux de récidive parmi les personnes amnistiées est extrêmement faible. Lors de la dernière vague d'amnistie, en avril 2025, sur plus de 8 000 prisonniers libérés, seuls quatre ont récidivé, soit 0,05%.

Le ministère de la Police a exhorté les autorités locales et les organisations sociales à renforcer le soutien aux prisonniers amnistiés dans leur processus de réinsertion, en prévenant la discrimination, en favorisant l'insertion professionnelle et en soutenant les personnes confrontées à des conditions économiques difficiles par la formation et l'accès au microcrédit.

La politique d'amnistie du Vietnam réaffirme l'engagement de l'État envers les valeurs d'humanité, de réconciliation et de réinsertion, tout en faisant preuve de respect et de promotion des droits de l'homme, conformément au droit national et international.

