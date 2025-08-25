Dô Van Chiên reçoit le dirigeant de l'Association économique et culturelle R. de Corée - Vietnam

Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a reçu le président de l'Association économique et culturelle République de Corée - Vietnam (KOVECA), Kwon Sung Taek, le 25 août à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Dô Van Chiên a rappelé la visite d'État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et de son épouse, Ngô Phuong Ly, en République de Corée, du 10 au 13 août, qui a renforcé la confiance politique et ouvert de nouvelles perspectives pour le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il s'est réjoui des résultats de cette visite, notamment de la visite organisée par la KOVECA dans un centre de soins pour personnes âgées - un modèle que le Vietnam envisage de tester - et a salué les résultats d'un atelier organisé conjointement par la KOVECA, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l'Association d'amitié Vietnam - République de Corée.

Le dirigeant du VFF a également souligné la popularité des ouvrages sur le Président Hô Chi Minh en République de Corée et la réception d'un ouvrage en coréen sur l'ancien secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong. Il y voit une preuve du respect du peuple sud-coréen pour le Vietnam et ses dirigeants.

Il s'est dit confiant dans le fort développement des relations bilatérales, soulignant que le FPV poursuivra sa collaboration avec la KOVECA et d'autres agences des deux pays afin de promouvoir la coopération dans les domaines des affaires, de la culture, de la société et des activités caritatives.

De son côté, Kwon Sung Taek, en visite au Vietnam, a souligné que le secrétaire général Tô Lâm était le premier dirigeant étranger à se rendre en République de Corée depuis l'investiture du président Lee Jae Myung, soulignant ainsi la priorité accordée par Séoul aux relations avec Hanoï et sa détermination à promouvoir le partenariat stratégique global.

Il a indiqué que la KOVECA encourage depuis longtemps les échanges interpersonnels et commerciaux et qu'elle prévoit d'organiser une exposition et un séminaire à Séoul cette année pour célébrer le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. L'association a également traduit le Journal de prison de Hô Chi Minh en trois langues (vietnamien, chinois et coréen), dont 500 exemplaires seront remis à de hauts dirigeants et entreprises coréens.

Dô Van Chiên a remercié KOVECA pour ses efforts, affirmant que la diplomatie interpersonnelle est une mission clé du FPV et s'engageant à collaborer avec les parties concernées pour contribuer au succès des événements à venir.

VNA/CVN