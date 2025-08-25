Trân Luu Quang nommé secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville

Le matin du 25 août, le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a organisé une réunion pour annoncer la décision du Bureau politique concernant le travail du personnel.

Photo : VNA/CVN

Selon cette décision, le camarade Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies du Parti, cesse ses fonctions actuelles et d’autres fonctions concernées. Il est désigné membre du Comité central, de la Permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et nommé secrétaire du Comité municipal du Parti pour le mandat 2020-2025.

Né en 1967 dans la province de Tây Ninh au Sud, Trân Luu Quang est titulaire d’un master en gestion publique et d’un diplôme d’ingénieur en mécanique. Il possède également une licence en théorie politique. Il a été membre suppléant du Comité central du Parti du XIe congrès, puis membre officiel aux XIIe et XIIIe congrès.

Au cours de sa carrière, il a occupé des postes importants comme membre de la Permanence du Comité du Parti de Tây Ninh et vice-président permanent du Comité populaire provincial ; secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire provincial et chef de la délégation parlementaire de Tây Ninh ; vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville ; secrétaire du Comité du Parti et chef de la délégation parlementaire de Hai Phong ; vice-Premier ministre ; chef de la Commission centrale de l’Économie du Parti ; chef de la Commission centrale des politiques et stratégies du Parti.

VNA/CVN