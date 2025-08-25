Le BP contribue aux préparatifs du 12e Congrès du Parti de l’Armée

Le Bureau politique (BP) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu le 25 août une séance de travail avec le Bureau exécutif de la Commission militaire centrale afin d'examiner et de donner son avis sur les projets de documents et le plan de recrutement en vue de la 12 e Congrès du Parti de l'Armée pour la période 2025-2030.

>> Les forces armées à l’œuvre pour les plus démunis

>> Police populaire du Vietnam : 80 ans de gloire

Photo : VNA/CVN

Présidée par le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, la réunion a salué les efforts et le dynamisme de la Commission militaire centrale, ainsi que de ses comités et organisations du Parti, dans la préparation et l'organisation des congrès exemplaires à leurs niveaux respectifs.

Les résultats obtenus ont été remarquables, avec une forte approbation des cadres et des délégués élus pour le prochain conrgès.

Concernant les documents, le Bureau politique a souligné que le rapport politique avait été préparé avec rigueur scientifique, reflétant de manière exhaustive les réalisations et les limites du mandat précédent, et établissant une vision claire et des lignes directrices précises pour la construction d'une armée moderne, capable de répondre aux exigences de la défense dans la nouvelle réalité. Le rapport d'auto-évaluation a également été rédigé avec sincérité et un esprit critique aigu.

Le projet de documents et le programme d'action ont été jugés clairs et concis, témoignant d'un engagement ferme en faveur du renouveau et du développement par des solutions concrètes et réalisables.

Photo : VNA/CVN

Concernant le personnel, le Bureau politique a donné son approbation préliminaire aux cadres militaires proposés pour participer au XIVe Comité central du Parti, à la Commission militaire centrale et à sa Commission de contrôle de la discipline pour la période 2025-2030, ainsi qu'aux délégués au XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV).

En outre, il a exhorté le Bureau exécutif de la Commission militaire centrale à procéder à un examen approfondi afin de garantir le respect des réglementations.

Enfin, le Bureau politique a approuvé le plan d'organisation de la 12e Congrès du Parti de l'Armée et a demandé que les commentaires reçus soient intégrés pour améliorer la gestion des documents et du personnel, assurant ainsi le succès de l'événement, qui servira de modèle exemplaire pour l'ensemble du Parti et de l'Armée.

VNA/CVN