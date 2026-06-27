Les États-Unis annoncent un cadre pour une "paix durable" entre Israël et le Liban

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré vendredi 26 juin qu'Israël et le Liban étaient parvenus à un accord-cadre, négocié par les États-Unis, en vue d'" une paix et une sécurité durables ".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cet accord-cadre, signé vendredi 26 juin à l'issue du dernier cycle de pourparlers au niveau des ambassadeurs à Washington, D.C., appelle une nouvelle fois à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu fragile entre ces deux nations du Moyen-Orient.

"C'est aujourd'hui un grand jour, car nous sommes heureux d'annoncer un accord-cadre entre le gouvernement souverain du Liban et, bien sûr, le gouvernement d'Israël, avec la médiation et le soutien des États-Unis d'Amérique, qui commence à mettre en place un cadre pour une paix et une sécurité durables", a déclaré M. Rubio lors de la cérémonie de signature.

Toutefois, les détails de cet accord-cadre restent flous, et aucune des deux parties n'a expliqué en quoi il diffère des précédents accords de cessez-le-feu.

"Les deux parties sont convenues, avec l'appui des États-Unis, de faire avancer rapidement la création de zones pilotes dans lesquelles les Forces armées libanaises prendront le contrôle exclusif du territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques", a indiqué le département d'État américain dans un communiqué.

"Ces mesures permettront de progresser vers un accord global de paix et de sécurité", précise le communiqué.

L'accord a été signé par Yechiel Leiter, ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et Nada Hamadeh, ambassadrice du Liban aux États-Unis. Mme Hamadeh a qualifié cet accord-cadre de "première étape" sur la voie du rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban, ainsi que de la garantie d'une cessation définitive des hostilités.

Xinhua/VNA/CVN