Le Premier ministre exhorte à élaborer une politique de travail plus performante

Évoquant la réorganisation des établissements publics actuellement en cours, il a souligné la nécessité d’adopter une politique appropriée à l’égard des employés sous contrat afin de ne pas les mettre en difficulté.

Le chef du gouvernement a exhorté à élaborer une politique adaptée aux conditions économiques du pays, tout en veillant à un traitement équilibré des employés des secteurs public et privé. L’objectif est double : encourager les personnes ayant à la fois les compétences et la santé nécessaires à travailler dans le secteur public, et faire en sorte que les individus ne considèrent plus comme une priorité le statut de fonctionnaire. Autrement dit, les travailleurs doivent bénéficier de conditions favorables pour choisir librement de travailler pour l’État ou pour le secteur privé, a plaidé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre a demandé l’élaboration d’un régime et de politiques visant à garantir les droits et intérêts légitimes et légaux des cadres, des fonctionnaires, des employés publics et des travailleurs, dans le cadre d’une organisation cohérente et efficace de l’appareil administratif. Il a insisté sur la nécessité d’hériter des politiques précédentes, en particulier de la Résolution gouvernementale n° 29, tout en élaborant des politiques plus efficaces, adaptées au contexte et aux conditions actuelles du pays, ainsi qu’aux secteurs public et privé.

Le Premier ministre a souligné que ces politiques doivent encourager le développement des ressources humaines de haute qualité, dotées de compétences, de qualifications, de santé et d’un réel enthousiasme pour travailler dans le secteur public, tout en attirant des travailleurs issus du secteur non étatique à rejoindre l’administration publique.

En outre, les participants à la réunion ont discuté en détail de la fusion de certains ministères ainsi que de la modification des compétences et des organes tutélaires pour certains groupes et entreprises étatiques.

VNA/CVN