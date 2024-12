La rationalisation de l’appareil politique de l’État doit être menée sans tarder

>> Une réunion sur le bilan de la résolution N°18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti

>> Une révolution commence par des actions concrètes

>> Rationalisation de l'appareil du système politique : vers une gouvernance plus efficace

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Lors de cette conférence, le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur l’urgence d’une véritable révolution visant à rationaliser l’appareil politique afin de le rendre efficace et performant. Selon lui, il s’agit d’une tâche essentielle qui exige la plus grande détermination et l’implication de l’ensemble du système politique.

Depuis le Xe Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam, XIIIe exercice, tenu en septembre dernier, des évolutions majeures ont marqué l’ensemble du système politique, qui fonctionne désormais avec un nouvel esprit et une nouvelle dynamique. L’objectif est de promouvoir le développement socioéconomique et d’améliorer le niveau de vie de la population. Pendant cette période, le Politburo et le Comité central du Parti ont organisé une dizaine de sessions pour résoudre près d’une centaine de questions importantes.

Le secrétaire général Tô Lâm a rappelé que de nombreux Congrès nationaux du Parti, dans les mandats précédents, avaient déjà abordé la nécessité de rationaliser l’appareil. Cela prouve, selon lui, la conscience du Parti face à cette problématique. Cependant, le processus de mise en œuvre n’a pas encore atteint ses objectifs. Malgré la complexité de la tâche, il est impératif de l’accomplir, a-t-il souligné, exhortant le système politique à tous les niveaux à faire preuve de grande détermination pour mener à bien cette révolution.

"Le problème ne réside pas seulement dans la rationalisation de l’ampleur ou de l’effectif, mais plus profondément, dans l’efficacité du fonctionnement du système politique. Les responsables doivent être exemplaires, proactifs et déterminés dans leurs tâches. Les autorités locales suivent l’exemple du niveau central".

Une révolution qui doit être menée avec détermination

Le secrétaire général Tô Lâm a ordonné aux ministères et secteurs de finaliser leurs plans de restructuration en décembre 2024. Ces plans devront être soumis au Comité central du Parti au premier trimestre 2025. Selon lui, cette réforme doit être menée sans retard mais de manière réfléchie et prudente, en respectant les principes et en prenant en compte les avis d’experts, de scientifiques et les expériences internationales.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Il a également insisté sur le principe d’attribuer plusieurs tâches à un seul organe tout en désignant un responsable principal unique pour chaque mission. Il est impératif d’éliminer les chevauchements de fonctions et de zones d’intervention, ainsi que de renouveler les méthodes de leadership, de renforcer la décentralisation des pouvoirs, d’accélérer la réforme administrative, de lutter contre le gaspillage, et de promouvoir la transformation numérique et la socialisation des services publics.

"Le nouvel appareil administratif doit être meilleur que l’ancien et entrer immédiatement en fonctionnement. L’essentiel est d’assurer une transition fluide sans perturber les activités courantes de la société ou des citoyens. La rationalisation doit aller de pair avec la réduction des effectifs et la restructuration des cadres qualifiés. La réduction des effectifs ne doit pas être mécanique mais viser l’élimination des postes inutiles et la concentration des ressources dans les domaines clés, tout en valorisant les personnes compétentes et adaptées".

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté l’ensemble du système politique, du niveau central au niveau local, à travailler avec détermination pour achever cette rationalisation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de 2024 et du mandat 2021-2025, tout en facilitant la préparation des congrès locaux en vue du XIVe Congrès national du Parti.

La révolution visant à rationaliser l’appareil administratif recueille un large consensus au sein de la société ainsi que de la confiance et du soutien de toutes les couches sociales. Le pays se trouve à l’aube d’un nouvel essor. Cette révolution, portée par une détermination sans précédent, déterminera l’avenir d’une nation prospère et puissante.

VOV/VNA/CVN