Renforcement de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Inde

Le président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV), Phan Anh Son, a reçu le 16 décembre à Hanoï la délégation indienne participant au 12 e Festival d'amitié populaire Vietnam - Inde et présidé un séminaire pour discuter de la situation actuelle du Vietnam et des relations de coopération entre les deux pays.

Phan Anh Son a salué la coopération croissante entre l'UOAV, l'Association d'amitié Vietnam - Inde (VIFA) et l'Organisation indienne pour la paix et la solidarité (AIPSO). Il a souligné l'importance de partager des informations et d'évaluer les progrès dans les relations bilatérales, ainsi que de nouvelles évolutions dans les relations bilatérales notamment après la visite d'État du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Inde.

Le président de l'UOAV a exprimé son espoir que lors du Festival d'amitié populaire Vietnam - Inde, les délégués des deux pays partageraient des idées visant à approfondir les relations entre les deux nations, notamment dans le domaine des échanges entre les peuples.

Le secrétaire général de l'AIPSO, Harchand Singh, a exprimé le soutien de l'Inde au Vietnam, tant pendant sa lutte pour l'indépendance que dans son développement actuel. Selon lui, les activités du festival contribueront au renforcement des liens traditionnels entre les deux nations.

Le Festival d'amitié populaire Vietnam - Inde inclura des rencontres, des visites de sites historiques, et des échanges avec des responsables locaux à Hanoï, Vinh Phuc et Hô Chi Minh-Ville. Ce sera une occasion d'approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, tels que l'économie, la société et l'échange entre les deux peuples.

