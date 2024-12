Réforme de l’appareil politique : une révolution vitale

Réorganiser le système politique pour le rendre plus léger et plus performant est une mission cruciale pour le Parti communiste et l’État vietnamiens. Lors du plénum du Comité central du Parti tenu le 25 novembre dernier, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité d’une véritable révolution dans ce domaine.

En près de 20 ans, la réorganisation et la rationalisation de l’appareil de l’État au Vietnam auront donné des résultats significatifs, notamment depuis 2017 avec la mise en place de la Résolution 18 du Comité central du Parti relative à ce travail essentiel.

Un moment décisif pour l’avancement de la réforme…

Lors de la réunion du 25 novembre dernier, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a insisté sur le consensus obtenu au sein du Comité central et sur sa détermination à concrétiser les objectifs de la résolution susmentionnée. Un bilan de sa mise en œuvre depuis 2017 sera ainsi établi et un plan de réorganisation de l’appareil de l’État et du système politique sera soumis au Comité central au plus tard à la fin du premier trimestre de 2025.

Le Parti veut révolutionner sa méthode de direction en opérant une transition d’une gestion étatique vers une gouvernance nationale. L’État continuera de jouer un rôle central, mais la gouvernance sera également confiée aux organisations sociopolitiques, sociales, professionnelles et aux entreprises. Afin de mobiliser toutes les ressources possibles pour développer le pays, la rationalisation de l’appareil de l’État et du système politique à ce moment précis s’avère indispensable et opportune.

Cette réforme intervient dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, marquée par une forte application des technologies de l’information, du numérique et de l’intelligence artificielle. Ce contexte crée des conditions favorables pour moderniser et rendre plus professionnels les services publics, améliorer l’efficacité des organismes et mieux servir les citoyens, tout en stimulant le développement national.

D’après Tô Lâm, la réforme de l’appareil politique doit être réalisée de manière rapide, ciblée et méthodique, de façon à ce qu’elle profite à l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux, prévus en 2025. Un choix judicieux des membres des comités de direction du Parti assurera la stabilité et la durabilité de la structure politique pendant au moins un mandat (2026-2030).

… visant à rationaliser l’appareil politique

Ce processus est qualifié de révolution, car il implique une réforme complète, systémique et coordonnée à tous les niveaux du système politique, du gouvernement central aux collectivités locales. Les ministères et les agences centrales doivent servir de modèles en mettant en œuvre cette réforme de manière verticale, du haut vers le bas. Comme l’a dit le secrétaire général Tô Lâm, il est essentiel de "courir tout en formant une file". Le chef du Parti a également appelé les cadres du Parti à faire preuve d’unité et de courage, ainsi qu’à sacrifier leurs intérêts individuels au profit de l’intérêt national.

La rationalisation de l’appareil politique ne consiste pas uniquement à réduire le nombre d’institutions ou de fonctionnaires. Il s’agit d’une restructuration complète destinée à clarifier les fonctions, à éliminer les chevauchements et à corriger les incohérences existantes depuis longtemps. Mais cette approche vise aussi à alléger le budget public, à améliorer la coordination entre les institutions et à mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises. Cela est crucial pour répondre aux attentes de la société dans un contexte où le Vietnam s’intègre de plus en plus à l’économie mondiale et fait face à une concurrence accrue.

La réforme doit être menée sans retard, mais de manière réfléchie, minutieuse et prudente. Il est essentiel d’adopter une vision globale et méthodique qui prenne en compte les exigences actuelles pour concevoir une structure organisationnelle adaptée, comme l’indique Trân Anh Tuân, président de l’Association des sciences administratives du Vietnam.

"Le Comité central du Parti a créé un comité de pilotage pour évaluer la mise en œuvre de la Résolution n°18. Le gouvernement et l’Assemblée nationale ont également établi des comités similaires. Cela témoigne de la prise de conscience et de la volonté des plus hautes instances de réaliser cette réforme avec efficacité et rapidité, afin de répondre aux exigences de développement du pays", note-t-il.

Cette révolution posera les bases pour une nouvelle phase de développement du Vietnam, avec des objectifs plus ambitieux à long terme. L’alignement de la structure de l’appareil politique avec les lois du développement social ouvrira une nouvelle ère pour la gouvernance nationale.

