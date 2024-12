Le Premier ministre appelle à des mesures plus fortes pour gérer les taux d’intérêt

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Banque d’État du Vietnam (BEV) de gérer de manière proactive, flexible, rapide et efficace la politique monétaire en combinaison avec la politique budgétaire expansionniste et d’autres.

Dans un message officiel, envoyé à la gouverneure de la BEV, au ministre de la Police et à l’Inspecteur général du gouvernement le 16 décembre, le chef du gouvernement a noté que cette mesure vise à renforcer la gestion publique sur le secteur bancaire, stimulant ainsi la croissance économique et atteignant tous les principaux objectifs fixés dans le plan de développement socio-économique 2024 et un autre pour la période 2021-2025.

Il a demandé à la banque centrale de se coordonner avec les agences concernées pour suivre la situation régionale et internationale, ainsi que les changements et les ajustements des politiques financières et monétaires des grandes économies afin d’avoir des réponses politiques opportunes et efficaces.

Il faut donner la priorité à la croissance, tout en garantissant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l’inflation et en maintenant les grands équilibres économiques, en s’efforçant d’atteindre un taux de croissance économique d’au moins 8% en 2025 afin de jeter les bases d’une croissance à deux chiffres dans la période 2026-2030.

Contrôle strict

La BEV doit intensifier ses efforts pour mettre en œuvre de manière drastique et efficace des mesures et des tâches de gestion des taux d’intérêt et de change, ainsi que de la croissance du crédit, a-t-il indiqué, recommandant de se concentrer sur la réduction des taux d’intérêt des prêts, en particulier sur le contrôle strict des taux d’intérêt des dépôts dans les banques commerciales. Ces actions visent à répondre aux demandes de capitaux pendant la période de fin d’année et les premiers mois de 2025, en supprimant les obstacles pour les particuliers et les entreprises.

Les établissements de crédit qui se livrent à une concurrence déloyale ou non conforme en matière de taux d’intérêt, y compris les taux de dépôt et de prêt, doivent être strictement contrôlés, a-t-il souligné, exhortant la banque centrale à intensifier les inspections et les supervisions sur le fonctionnement des institutions.

Les établissements de crédit doivent concentrer leurs prêts sur les secteurs de production et d’activité prioritaires et sur les moteurs traditionnels de la croissance économique, tels que l’investissement, la consommation et l’exportation, ainsi que sur les nouveaux moteurs tels que la transformation numérique, la transition verte, la réponse au changement climatique, l’économie circulaire, l’économie du partage, la science, la technologie et l’innovation, a-t-il indiqué.

Le ministère de la Police, l’Inspection générale du gouvernement et d’autres organismes compétents ont également été invités à continuer de surveiller le fonctionnement des établissements de crédit, à renforcer les inspections et les supervisions et à traiter strictement les violations.

