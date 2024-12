La rationnalisation de l’appareil implique la garantie des intérêts des travailleurs

Les électeurs et le peuple apprécient hautement la politique de rénovation et de réorganisation organisationnelle de l’appareil du système politique pour le rendre compact, efficicent et efficace, a déclaré le chef adjoint de ladite commission, Hoàng Anh Công à la 40e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale.

La poursuite de la rénovation et de la réorganisation de l’appareil du système politique est un impératif de la situation, a-t-il déclaré dans un rapport.

Les électeurs et le peuple espèrent que la mise en œuvre de cette politique créera une nouvelle vitalité pour la tâche de protéger, édifier et développer le pays et une dynamique pour opérer des percées et atteindre tous les objectifs fixés par la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, a-t-il poursuivi.

Dans le même temps, ils veulent que la garantie des intérêts des fonctionnaires, employés et travailleurs bénéficient d’une attention voulue, a indiqué le responsable.

La révolution visant à rationaliser l’appareil administratif recueille un large consensus au sein de la société ainsi que de la confiance et du soutien de toutes les couches sociales. Le pays se trouve à l’aube d’un nouvel essor. Cette révolution, portée par une détermination sans précédent, déterminera l’avenir d’une nation prospère et puissante.

VNA/CVN