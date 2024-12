L'ambassade du Vietnam promeut la diplomatie économique au Bangladesh

Une mission de cadres de l'ambassade du Vietnam au Bangladesh et d’entreprises vietnamiennes, conduite par l'ambassadeur Nguyên Manh Cuong, a eu une visite de travail du 11 au 13 décembre avec des agences et des partenaires commerciaux du Bangladesh.

>> La 2e consultation politique Vietnam - Bangladesh

>> Cultiver l’amitié traditionnelle et la bonne coopération Vietnam - Bangladesh

>> Le Forum Vietnam - Bangladesh pour promouvoir la coopération économique et d'investissement

Lors d’une séance de travail avec le chef du Bureau de l’autorité de la ville de Sylhet, Muhammad Sher Mahbub Murad, les deux parties ont souligné la possibilité de mettre en œuvre des activités d'échange culturel, de promotion du tourisme, de connexion d’entreprises entre les deux pays.

Muhammad Sher Mahbub Murad a précisé que Sylhet étudiait activement l’expérience internationale, en particulier l’expérience du Vietnam, pour répondre aux impacts négatifs du climat et les atténuer. Il a souhaité que le Vietnam partage son expérience dans le développement d’une agriculture de haute technologie et d’une agriculture durable, garantissant ainsi la sécurité alimentaire nationale et orientant les exportations.

Nguyên Manh Cuong, pour sa part, a suggéré que les deux parties étudient la possibilité de se connecter, d'échanger et d'établir des relations de coopération entre les localités des deux pays et de promouvoir la coopération dans l'économie, le commerce et l’investissement, les échanges entre les peuples.

Dans la province de Moulvibazar, le diplomate et les entreprises vietnamiennes se sont rendus dans l'usine de thé et de produits agricoles du groupe Paragon, l'une des plus anciennes entreprises alimentaires du Bangladesh. Certaines entreprises vietnamiennes étudient activement l’exportation de certains produits alimentaires surgelés et agricoles du Vietnam vers le marché bangladais.

Dans la province d'Habiganj, ils ont travaillé avec les dirigeants du parc industriel multisectoriel du groupe PRAN-RFL. Il s’agit de l’une des plus grandes entreprises de fabrication et d’exportation du Bangladesh, connue pour son grand nombre de travailleurs (plus de 100.000 employés) et ses politiques de soutien spéciales pour les travailleurs et leurs familles.

Les deux parties ont activement discuté des opportunités de coopération dans des domaines tels que l'importation et l'exportation de produits alimentaires, des techniques de conservation et d'emballage des produits, le transfert de technologie dans la production…

Immédiatement après ce voyage de travail, l'ambassade du Vietnam s'est coordonnée avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Bangladesh - Vietnam (BVCCI) pour organiser un échange de vue sur les affaires, le commerce, l’investissement au Bangladesh et ses potentiels futurs pour les partenaires commerciaux vietnamiens et bangladais.

Nguyên Manh Cuong a fourni de manière proactive des informations sur les derniers ajustements dans les politiques commerciales, d'import-export et d'attraction des investissements du gouvernement provisoire du Bangladesh et a directement répondu aux questions des entreprises vietnamiennes et bangladaises sur les marchés des deux pays ainsi que sur les domaines de coopération potentiels dans les temps à venir.

VNA/CVN