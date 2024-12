Un vice-ministre des AE reçoit des ambassadeurs de France en Asie

Dans l'après-midi du 16 décembre à Hanoï, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu, a reçu une délégation du ministère français de l’Europe et des AE et des ambassadeurs de France en Asie, conduite par le directeur d’Asie et d’Océanie du ministère, Benoît Guidée.

Photo : PCV/CVN

Nguyên Minh Vu a salué la visite de la délégation, soulignant qu'il s'agissait de l'activité de plus grande envergure au niveau des ambassadeurs entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Il a affirmé que la visite témoignait de la grande confiance politique et de la coopération globale entre le Vietnam et la France après que les deux pays avaient élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en octobre dernier.

Il a hautement apprécié le rôle et la position de la France dans la région et dans le monde avec des initiatives et des idées pour promouvoir la coopération, trouver des solutions aux points chauds régionaux et répondre aux défis mondiaux. Le Vietnam est prêt à se coordonner avec la France pour échanger et discuter largement, dans un esprit de haute confiance politique pour apporter la paix, la stabilité et le développement à la région sur la base du partenariat stratégique global.

Benoît Guidée a affirmé que le Vietnam était l'un des principaux partenaires de la France et un facteur stratégique et économique important dans la région. La France est fière d'être le premier partenaire stratégique global du Vietnam au sein de l'UE, soulignant les approches à long terme que les deux parties poursuivent dans les domaines de la sécurité - défense, technologie, sécurité maritime...

À cette occasion, les deux parties ont discuté en toute franchise des questions d'actualité ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la coopération pour résoudre les points chauds régionaux et mondiaux, la sécurité maritime, le développement et l'exploitation durables de l’économie maritime, l'apprentissage sur les mécanismes de coopération et de dialogue entre les pays membres de l’ASEAN...

Photo : PCV/CVN

Les ambassadeurs de France ont été informés de la politique étrangère du Vietnam et de ses objectifs de développement jusqu'en 2030 et de sa vision jusqu'en 2045 et ont partage le point de vue du Vietnam sur la situation en Mer Orientale, soulignant l'importance d'assurer la liberté de navigation, de survol et de déplacement en mer et de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du plein respect et de l'application des dispositions du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et la Charte des Nations unies.

Nguyên Minh Vu a suggéré que la France joue un rôle plus actif, affirme son rôle de partenaire responsable dans la région indo-pacifique, notamment dans les questions comme la réponse au changement climatique, la sécurité de la navigation, la promotion de la coopération multilatérale, le droit international. Il a souligné que le Vietnam était toujours prêt à servir de pont pour promouvoir les relations ASEAN - France.

Photo : PCV/CVN

Concernant l'orientation de coopération Vietnam - France dans les temps à venir, le vice-ministre permanent a souligné que les deux pays devraient continuer à renforcer la confiance politique à travers des échanges de délégations de haut niveau, l'échange d'informations sur les questions stratégiques, la promotion de la coopération lors des forums internationaux et régionaux, la promotion des atouts dans la coopération économique et les domaines traditionnels et l’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines telles que la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique, la transformation verte, la formation des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs.

VNA/CVN