Vietnam - Venezuela : 10e consultation politique au niveau des vice-ministres des AE

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a souligné que le Vietnam tenait en haute estime et souhaitait renforcer son amitié traditionnelle et son partenariat global avec le Venezuela. Il a apprécié les progrès enregistrés dans les relations d'amitié et de coopération bilatérales depuis l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays il y a 35 ans (18 décembre) et a souligné qu'il y avait encore beaucoup de potentiel pour développer la coopération bilatérale dans le temps à venir.

De son côté, la vice-ministre vénézuélienne Tatiana Pugh a affirmé que le Venezuela considérait le Vietnam comme l'un de ses principaux partenaires importants et a transmis le message sur la détermination des hauts dirigeants vénézuéliens à promouvoir davantage la coopération multiforme avec le Vietnam, en particulier à élever la coopération économique et commerciale à la hauteur des bonnes relations politiques bilatérales.

Le Vietnam et le Venezuela ont examiné et discuté des orientations et des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, en soulignant l'importance des domaines du commerce, du pétrole et du gaz, de l'agriculture, des télécommunications, de la construction et des échanges entre les deux peuples sur la base des accords signés.

En plus, elles ont convenu de promouvoir l'organisation de la 4e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Venezuela, de coordonner la mise en œuvre effective des documents signés dans le passé et de promouvoir les négociations sur les accords visant à créer un cadre juridique favorable à la promotion des relations de coopération, notamment en matière de commerce et d’investissement.

Discutant de manière approfondie des questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux vice-ministres ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux pour faire entendre leur voix et protéger les intérêts légitimes des pays en développement sur la scène internationale, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine.

Enfin, ils ont partagé leur points de vue de soutenir le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international.

VNA/CVN