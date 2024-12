Des consultations sont indispensables pour mener à bien la rationalisation de l'appareil politique

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l’événement, le secrétaire général du CC du PCV, Tô Lâm a salué les résultats obtenus par le secteur de l'organisation et de la construction du Parti en 2024, ainsi que les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti depuis le début du mandat jusqu'à présent. Tô Lâm a souligné un certain nombre de limites et de lacunes qui doivent être réglées.

Concernant certaines orientations et tâches en 2025, une année de nombreux événements importants pour le pays, Tô Lâm a suggéré qu'il est nécessaire de faire un bon travail de consultation et de rationalisation de l'appareil politique associé à la restructuration du personnel. La rationalisation de l’appareil politique est un chantier de longue haleine qui doit être mené de manière objective, prudente, démocratique, scientifique et méthodique. La Commission centrale du Parti en particulier et le secteur de l'organisation et de la construction du Parti en général doivent promouvoir leur rôle consultatif pour mener à bien cette mission.

Chaque niveau et chaque secteur doit revoir d'urgence et avoir un plan pour restructurer le personnel, prévenir et combattre résolument les abus des politiques d’organisation et de restructuration du personnel à des fins négatives et de corruption, a-t-il demandé. En particulier, Tô Lâm a demandé aux dirigeants, aux chefs des comités et des organes du Parti d’être exemplaires, proactifs et déterminés dans l’accomplissement des tâches assignées.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a demandé de bien préparer et organiser les Congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Comme le volume du travail du secteur de la Commission centrale de l'organisation du Parti reste énorme, Tô Lâm a exhorté à l'ensemble du secteur de l'organisation et de la construction du Parti de faire des efforts, avec la plus grande détermination politique, pour accomplir toutes les tâches confiées ; d'achever les objectifs et les travaux pour 2024 et 2025 et tout le mandat du XIIIe Congrès national du Parti.

S'exprimant à la conférence, Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du CC du PCV et chef de la Commission centrale de l’organisation du Parti, a émis l'espoir que le secteur de l'organisation et de la construction du Parti continuerait à bénéficier d'une attention et d'une direction sérieuses du secrétaire général, du CC du PCV, du Politburo et du Secrétariat pour mener ses missions, contribuant à améliorer la capacité de direction, la combativité du Part et à mieux répondre aux exigences et aux tâches dans les temps à venir.

VNA/CVN