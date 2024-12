Le chef de l’État vietnamien reçoit le ministre biélorusse de la Défense

Photo : VNA/CVN

Le président a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime son amitié traditionnelle avec la Biélorussie et se souvenait toujours des aides sincères et efficaces que le peuple de l’ex-Union soviétique, dont la Biélorussie, avait apportées au Vietnam pendant sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale et la réunification nationale.

De son côté, le ministre biélorusse de la Défense a affirmé que la coopération entre les deux pays se développait très bien dans tous les domaines, sur la base du respect mutuel malgré la distance géographique.

Appréciant les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, il a souligné que la Biélorussie considérait toujours le Vietnam comme l'une des priorités de sa politique étrangère en Asie-Pacifique. Il a espéré que les deux parties continueraient à renforcer, entretenir et améliorer leurs relations bilatérales.

Informant le président vietnamien des résultats de son entretien avec le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, le ministre biélorusse a affirmé que la coopération en matière de défense entre les deux pays avait connu des évolutions positives. Il a également espéré que sa visite au Vietnam créerait une dynamique et ouvrirait une nouvelle phase de coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense.

Appréciant les résultats de l’entretien entre les ministres de la Défense du Vietnam et de la Biélorussie, le président Luong Cuong a proposé que les deux parties approfondissent leur coopération en matière de défense par l'échange de délégations à tous les niveaux, maintiennent efficacement les mécanismes de coopération existants, favorisent la coopération en matière de formation, de médecine militaire...

VNA/CVN