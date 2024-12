L’amitié entre le Vietnam et la Chine se transmet aux générations futures

Pendant les luttes du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationales, la Chine lui a fourni un soutien important sous forme d’armes, de logistique, d’assistance technique et de personnel. De nombreux vétérans et experts chinois, qui ont aidé la révolution vietnamienne et qui sont sexagénaires, continuent à entretenir en silence l’amitié bilatérale.