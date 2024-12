L’assurance de la sécurité et de l’ordre doit contribuer à élargir l’espace de développement

Assurer la sécurité et l’ordre doit contribuer à élargir l’espace de développement et à promouvoir fortement les investissements, les activités de production et d’affaires ; à créer les conditions les plus favorables pour toutes les activités légales, stimulant ainsi la croissance nationale et améliorant la vie des gens, a déclaré mardi 17 décembre le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la conférence du Comité du Parti de la Commission centrale de police pour examiner son leadership dans la mise en œuvre des tâches politiques en 2024 et définir les orientations pour 2025, il a appelé à une rénovation forte de la mentalité en matière de protection de la sécurité nationale, changeant ainsi les méthodes de collecte d’informations et de fourniture de conseils stratégiques au Parti et à l’État, et mettant en œuvre des mesures pour maintenir la sécurité et l’ordre.

L’accent doit être mis à la fois sur la protection ferme de la sécurité nationale dès le début et à distance et sur l’exploitation complète des opportunités, la transformation des défis en opportunités de développement national et le renforcement constant des capacités de défense et de sécurité nationales, a noté le leader du Parti.

Les forces de police doivent continuer à donner l’exemple et à prendre l’initiative dans la mise en œuvre des politiques du Parti, en premier lieu en menant la mise en œuvre de la résolution du Bureau politique sur la transformation numérique nationale, la lutte contre le gaspillage et la lutte contre la pollution environnementale ; et doivent poursuivre les réformes pour rationaliser leur appareil, a-t-il noté.

Il a ordonné aux forces de surveiller la situation et de donner des conseils stratégiques au Parti et à l’État sur les questions relatives à la sécurité traditionnelle et non traditionnelle ; d’identifier les opportunités de développement, de réduire le risque de retard dans les technologies stratégiques, la transformation numérique et la transition verte, et d’accroître les contributions du Vietnam à la paix régionale et mondiale.

Une attention particulière doit être accordée à la sauvegarde de la sécurité nationale, à ne pas rester passif et surpris dans aucune situation ; et à créer des améliorations significatives dans l’ordre social et la sécurité, a-t-il déclaré, ajoutant que les forces doivent consacrer tous leurs efforts et ressources à assurer la sécurité et la sûreté absolues des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti.

La nation est confrontée à de nouvelles opportunités en plus des défis et des difficultés, c’est pourquoi les tâches clés fixées par la Commission centrale de la Police pour 2025 et les années suivantes nécessitent une haute détermination politique et des méthodes de travail scientifiques, a-t-il souligné.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa conviction qu’avec sa tradition de solidarité, son courage ferme et l’esprit d’audace de penser, de parler, d’agir et de prendre ses responsabilités, le comité et l’ensemble des forces de police populaire accompliront certainement leur programme de travail pour 2025.

VNA/CVN