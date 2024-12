L’Assemblée nationale dresse le bilan de ses activités en 2024

En 2024, malgré nombre de défis et difficultés, notamment les lourdes pertes humaines et matérielles causées par le typhon Yagi, le pays, sous la direction du Parti, la supervision de l'Assemblée nationale, l’administration flexible et créative du gouvernement, a toujours obtenu des résultats importants en matière de développement socio-économique.

>> Le président de l’Assemblée nationale souligne la réforme du travail législatif

>> Le président de l'Assemblée nationale rencontre des électeurs de Hâu Giang

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a donné ces estimations lors de la réunion organisée le 17 décembre à Hanoï pour dresser le bilan des activités législatives de cette année.

Selon lui, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam est estimée à 7% pour l’ensemble de l’année, les 15 objectifs socio-économiques sont atteints ou dépassés. Ces résultats est le fruit des efforts de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple, dont des contributions importantes de l’Assemblée nationale qui a approuvé de nombreuses lois et résolutions, permettant de résoudre plusieurs problèmes importants et de favoriser le développement national.

Notamment, lors de sa récente 8e session, l’Assemblée nationale a approuvé 18 lois et 21 résolutions, dont la version amendée de la Loi sur l’investissement public, "une loi modifiant quatre lois" sur l’investissement, "une loi modifiant neuf lois" sur les finances et le budget…, a-t-il rappelé.

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur a demandé aux organes compétents de se préparer au mieux aux 9e et 10e sessions de l’Assemblée nationale, et à la session extraordinaire de février prochain, ainsi qu’aux 41e et 42e réunions du Comité permanent de l’Assemblée nationale prévues au premier trimestre 2025.

Il a également souligné l’importance d’accélérer le travail de rationalisation de l’appareil politique, d’achever dans les meilleurs délais les projets et documents assignés, ainsi que d’améliorer la qualité du personnel...

VNA/CVN