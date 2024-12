Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son rencontre de hauts dirigeants lao

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu mardi 17 décembre à Vientiane des entrevues avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Bùu Thanh Son a une visite au Laos pour coprésider la 11e consultation politique Vietnam - Laos au niveau de ministre des Affaires étrangères.

Lors de son entrevue avec le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, Bùi Thanh Son a rendu compte au dirigeant lao des résultats de la consultation politique avec le ministre lao des Affaires étrangères Thongsavanh Phomvihane le 16 décembre. Il a noté avec plaisir les développements positifs de la coopération bilatérale dans divers domaines, reflétés dans la réunion du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, avec le secrétaire général Thongloun Sisoulith, et diverses rencontres de haut niveau.

La coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays a connu des progrès significatifs vers l’objectif de 2 milliards d'USD d’échanges commerciaux en 2024. Les deux pays ont également activement dégagé les obstacles à plusieurs projets clés.

Le dirigeant lao a salué les résultats de la coopération bilatérale et a exhorté les deux pays à échanger activement des informations et des expériences dans la préparation de leurs congrès nationaux du Parti, ainsi que dans l’édification du Parti, le développement du système politique, la gestion socio-économique et l’intégration internationale.

Il s’est réjoui des progrès réalisés dans la résolution des problèmes dans plusieurs projets clés, contribuant positivement au développement socio-économique du Laos et aux relations bilatérales. Le dirigeant lao a également félicité les deux ministères des Affaires étrangères pour avoir maintenu un mécanisme de coopération régulier afin de faciliter des discussions approfondies sur des questions importantes et stratégiques dans les relations bilatérales, ainsi que la coopération régionale et internationale.

Lors de son entrevue avec le Premier ministre Sonexay Siphandone, Bùi Thanh Son a félicité le Laos pour avoir assumé avec succès sa présidence de l’ASEAN en 2024 et a affirmé que les deux ministères des Affaires étrangères se coordonneront avec les départements concernés pour mettre en œuvre efficacement les accords, programmes et projets de coopération bilatérale, tout en se préparant activement à d’importantes activités diplomatiques, notamment la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Le chef du gouvernement lao a souligné que le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple du Laos accordent la priorité au renforcement de la solidarité spéciale et de la coopération globale avec le Vietnam.

Il a souligné la haute confiance politique reflétée dans les contacts bilatéraux fréquents entre les Premiers ministres vietnamien et lao en 2024 et a apprécié la visite du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son et le mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, qui devraient contribuer positivement à renforcer les relations entre le Laos et le Vietnam et la coopération sur les questions internationales et régionales d’intérêt mutuel.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a déclaré qu’il demandera aux ministères et secteurs lao d’examiner et de promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau des deux pays, et a profité de l’occasion pour appeler les entreprises et les entreprises vietnamiennes à investir davantage au Laos pour aider à développer son économie et améliorer la vie de sa population.

