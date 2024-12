Le ministre biélorusse de la Défense en visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le 17 décembre à Hanoï, le général Phan Van Giang, ministre de la Défense a présidé la cérémonie d'accueil du ministre biélorusse de la Défense, le général de division Khrenin Viktor Gennadievich.

Immédiatement après la cérémonie d’accueil, les deux ministres se sont entretenus. Le général Phan Van Giang a affirmé que le peuple et l'Armée populaire du Vietnam appréciaient toujours le grand soutien et l'aide que le peuple de l'ex-Union soviétique, dont la Biélorussie, ont apporté au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale.

Le général Phan Van a exprimé son espoir que dans les temps à venir, dans l'esprit de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Biélorussie, les deux parties continueraient à se coordonner et à promouvoir la mise en œuvre effective des contenus convenus dans les domaines suivants : échanges de délégations, notamment de haut niveau ; coopération en matière de formation, de médecine militaire, d’histoire militaire, de médias militaires ; continuer à soutenir et à envoyer des délégations pour participer aux activités multilatérales internationales organisées par chaque partie...

Coopération dans la formation de soldats

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le général Phan Van Giang a suggéré au ministère biélorusse de la Défense de continuer à offrir des bourses gratuites ou préférentielles aux soldats vietnamiens dans les centres de formation du ministère de la Défense de ce pays.

Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à accueillir des soldats biélorusses pour suivre des cours de langue vietnamienne à l'Académie des sciences militaires et des cours d'officier de défense à l'Académie de défense nationale, contribuant ainsi à promouvoir un développement plus fort, plus profond, plus concret et plus efficace des relations de coopération en matière de défense.

De son côté, le ministre biélorusse de la Défense, Khrenin Viktor Gennadievich, a exprimé son plein accord avec les échanges et les propositions visant à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays.

Il a respectueusement invité le ministre Phan Van Giang à visiter officiellement la Biélorussie et à participer à l'Exposition internationale de défense de Biélorussie 2025.

Appréciant les relations entre le Vietnam et la Biélorussie, le ministre Khrenin Viktor Gennadievich a affirmé que le ministère biélorusse de la Défense assurerait une coordination étroite avec la partie vietnamienne afin de mettre en œuvre efficacement les projets convenus, contribuant ainsi au développement du partenariat bilatéral.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur entretien, les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale ainsi que de questions d'intérêt commun.

S’agissant de la question en mer, le général Phan Van Giang a affirmé le point de vue constant du Vietnam de résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ; de mettre en œuvre pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d'achever rapidement la signature d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace, conforme au droit international.

À cette occasion, les deux ministres ont signé des documents de coopération.

VNA/CVN