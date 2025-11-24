Le Premier ministre appelle à agir vite face aux catastrophes naturelles

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné des dirigeants du gouvernement et de l’ensemble du personnel du Bureau du gouvernement, a lancé le 24 novembre à Hanoï, une campagne de collecte de fonds pour venir en aide aux populations affectées par les tempêtes et les inondations.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, avec les dirigeants du gouvernement, du Comité du Parti au sein du gouvernement et l’ensemble des cadres, fonctionnaires, employés et agents du Bureau du gouvernement, ainsi que les collaborateurs du Comité du Parti, ont observé une minute de silence en mémoire des victimes décédées lors des pluies et inondations dans le Centre du Vietnam.

Chaque participant a contribué, à titre individuel, au moins un jour de salaire pour soutenir les populations touchées. Cette initiative vise à partager les difficultés et les pertes subies par les habitants et les localités sinistrées, tout en promouvant l’esprit de solidarité et d’entraide : "la feuille saine couvre la feuille abîmée".

Depuis le début du mois de novembre, les provinces du Centre du Vietnam ont été frappées successivement par la tempête N°13 et par des pluies continues et torrentielles, dépassant les niveaux historiques enregistrés ces dernières années. Il s’agit de l’une des catastrophes naturelles les plus graves et dévastatrices, causant d’énormes pertes en vies humaines, en biens, dans les activités économiques et les infrastructures locales, notamment dans les provinces de Khánh Hoa, Dak Lak, Gia Lai et Lâm Dông. Les habitants et les autorités locales ont dû faire face à des conditions extrêmes et gérer la situation avec courage et solidarité.

Le Premier ministre a rapidement émis plusieurs télégrammes urgents et présidé des réunions avec les ministères, agences et localités concernées afin de coordonner la prévention et la gestion des intempéries de manière proactive et décisive. Des missions dirigées directement par le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont été établies pour inspecter, superviser et orienter les actions dans les zones touchées. Chaque vice-Premier ministre est chargé de suivre un territoire spécifique affecté par les pluies et inondations. Même lors de ses déplacements à l’étranger, le Premier ministre a organisé des réunions en visioconférence avec les autorités nationales pour assurer la direction et la coordination des mesures de prévention, de réponse et de réparation.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces mesures, les pertes restent considérables. Selon des statistiques partielles, depuis le 16 novembre, dans quatre provinces, 102 personnes ont été tuées ou portées disparues ; 332 maisons ont été détruites, effondrées ou emportées ; 933 maisons ont été endommagées ; plus de 82.000 ha de riz et de cultures ont été perdus ; plus de 3,3 millions de têtes de bétail et de volailles ont péri ou été emportées par les crues ; 1.120 ha de pisciculture ont été endommagés. De nombreuses routes et infrastructures essentielles ont été gravement touchées, et les pertes matérielles des habitants sont difficiles à quantifier de manière exhaustive. Les dommages économiques préliminaires sont estimés à plus de 13.000 milliards de dôngs.

Lors de la cérémonie de collecte de fonds, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les souffrances et pertes causées par les tempêtes et les inondations sont immenses et nécessitent d’importantes ressources ainsi que du temps pour restaurer les conditions normales de vie et de production. Il a insisté sur l’importance d’une action rapide et coordonnée afin de soutenir les populations et de rétablir les infrastructures et activités économiques essentielles.

Le Premier ministre a appelé le personnel du Bureau du gouvernement à participer activement à la collecte de fonds et à apporter leur soutien aux habitants des zones sinistrées, avec l’esprit de solidarité et de fraternité nationale : "la feuille saine couvre la feuille abîmée". Il a également demandé l’élaboration rapide d’un projet de résolution pour définir les tâches et les mesures prioritaires afin de remédier aux conséquences des catastrophes naturelles post-tempête. L’objectif est de stabiliser rapidement la vie des populations, de relancer la production et les activités commerciales, de stimuler la croissance économique et de maîtriser l’inflation.

Cette initiative de solidarité a été concrétisée lors de la cérémonie, où le Premier ministre Phạm Minh Chính, les dirigeants du gouvernement et l’ensemble du personnel du Bureau du gouvernement ont collecté sur place 525 millions de dongs pour soutenir les populations touchées par les catastrophes naturelles. Cette mobilisation témoigne de la solidarité nationale et de l’engagement de l’ensemble du personnel gouvernemental à contribuer concrètement à l’aide des sinistrés.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a réaffirmé que la situation requiert une mobilisation totale des ressources et une coordination efficace entre les ministères, les agences et les localités. La résilience des habitants et l’action rapide des autorités sont essentielles pour limiter les pertes et permettre un retour rapide à la vie normale. Les efforts combinés visent non seulement la réparation des infrastructures et le soutien aux familles sinistrées, mais aussi la relance de la production et des activités économiques dans les zones touchées.

Le dirigeant a souligné que le pays doit rester uni et solidaire face aux catastrophes, et que les actions entreprises par le gouvernement et le personnel du Bureau du gouvernement sont un exemple concret de cette solidarité. Il a appelé à ce que cette mobilisation se poursuive, afin de soutenir toutes les régions affectées et d’assurer une reprise rapide de la vie et de l’économie locales.

