Dak Lak : Aide d’urgence acheminée à l’épicentre des inondations de Hoa Thinh
Après plusieurs jours sous les eaux, les habitants de la commune de Hoa Thinh, l’un des points les plus touchés de la province de Dak Lak, ont enfin reçu des camions d’aide d’urgence transportant nouilles instantanées, eau potable, vêtements et couvertures.
|Le 22 novembre au matin, à Hoa Thinh, les routes restent couvertes de boue alors que les eaux commencent à se retirer.
|Photo : CTV/CVN
Cernée par les inondations, la zone a vu son quotidien bouleversé : vivres, eau, effets personnels et biens ont été emportés. Ces secours apportent un soutien essentiel aux familles pour faire face à cette période particulièrement éprouvante.
|Dans ce décor dévasté, l’arrivée des camions de secours et l’appui des services d’urgence redonnent espoir aux sinistrés.
|Photo : CTV/CVN
|Les aides humanitaires constituent un appui vital pour les habitants.
|Photo : CTV/CVN
|Les équipes d’urgence restent mobilisées en continu.
|Photo : CTV/CVN
|Vivres, repas et eau potable sont acheminés par bateau vers les zones toujours inondées.
|Photo : CTV/CVN
|Les dons sont distribués aux habitants de Hoa Thinh, encore fortement touchée.
|Photo : CTV/CVN
Linh An/CVN