Dak Lak : Aide d’urgence acheminée à l’épicentre des inondations de Hoa Thinh

Après plusieurs jours sous les eaux, les habitants de la commune de Hoa Thinh, l’un des points les plus touchés de la province de Dak Lak, ont enfin reçu des camions d’aide d’urgence transportant nouilles instantanées, eau potable, vêtements et couvertures.