La Fondation Lotte octroie des bourses à 100 étudiants vietnamiens brillants

La Fondation Lotte a remis ce lundi 24 novembre 100 bourses à des étudiants méritants de dix grandes universités vietnamiennes, pour un montant total de 66 millions de wons (environ 45.000 dollars américains).

>> Hô Chi Minh-Ville : Remise de bourses "1&1" à 318 étudiants

Photo : GDTD/CVN

La cérémonie de remise des "Bourses mondiales Shin Kyuk-ho Lotte 2025" s’est déroulée simultanément à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Les 100 lauréats, issus de cinq universités de la capitale et cinq du Sud, sont le fruit d’un processus de sélection rigoureux parmi les candidats recommandés par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation (MOET).

Chaque étudiant a reçu une bourse individuelle de 450 dollars américain. Avec cette nouvelle session, le montant cumulé des bourses octroyées par la Fondation Lotte au Vietnam depuis sa création atteint environ 1,7 milliard de wons (près de 1,23 million de dollars américains).

Depuis 2008, la Fondation de bourses mondiales Shin Kyuk-ho Lotte soutient les talents prometteurs d’Asie du Sud-Est afin de former les futurs leaders mondiaux. Elle est aujourd’hui active dans quatre pays : Vietnam, Indonésie, Cambodge et Philippines. Au total, près de 7.000 étudiants ont bénéficié de plus de 3,8 milliards de wons en bourses.

Jang Hye-seon, présidente de la Fondation Lotte, a déclaré : "Lotte Hotel et plusieurs filiales du groupe sont implantées au Vietnam depuis de nombreuses années. À travers ces bourses, nous souhaitons encourager les étudiants vietnamiens non seulement à devenir des leaders dans leur pays, mais à viser l’excellence mondiale grâce à une formation rigoureuse et ambitieuse".

VNA/CVN