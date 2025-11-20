Inondations : le Premier ministre préside une réunion d'urgence depuis l'Algérie

À 22h00 le 20 novembre (heure de Hanoï), depuis l'Algérie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion d'urgence en ligne avec les dirigeants des ministères, des secteurs et des localités concernant la situation et les solutions urgentes pour faire face aux inondations et aux catastrophes naturelles dans certaines provinces du Centre.

Photos : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a assisté à la réunion depuis le siège du gouvernement ; le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung était présent au siège du Comité populaire de la province de Khanh Hoa. Les dirigeants du Comité directeur national de la défense civile, ainsi que ceux des ministères et des localités, ont participé à la réunion depuis différents points de visioconférence à travers le pays.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé les difficultés rencontrées par les comités du Parti, les autorités et la population des localités gravement touchées par les catastrophes naturelles. Il a adressé ses plus profondes condoléances aux familles ayant perdu des proches, ou comptant des portés disparus et des blessés.

Le chef du gouvernement a souligné que, conformément aux directives du Secrétaire général Tô Lâm, la priorité absolue à l'heure actuelle est de sauver des vies et de protéger la santé de la population. Parallèlement, il est impératif de rechercher les personnes disparues et d'organiser les obsèques des victimes décédées.

Des questions urgentes

Il a également ordonné de rétablir immédiatement les logements pour les habitants, les écoles pour les élèves et les établissements de soins pour les malades. Il est essentiel d'accéder sans délai aux zones isolées pour ravitailler la population en vivres, aliments, eau potable et médicaments. Les pannes d'électricité, de télécommunications et les interruptions de circulation doivent être résolues au plus vite.

Photos : VNA/CVN

Selon le rapport mis à jour à 20h00 le 20 novembre, depuis le matin du 16 novembre, la région allant de Gia Lai à Khanh Hoa a enregistré de très fortes pluies, dépassant par endroits 1.700 mm (1.792 mm à Dak Lak). Les crues sur les rivières Ba, Ky Lo (Dak Lak) et Dinh Ninh Hoa (Khanh Hoa) ont atteint des pics dépassant les niveaux historiques de 0,2 à 1,1 m et sont actuellement en baisse.

Concernant la direction des opérations de réponse, le Premier ministre a émis cinq dépêches officielles ordonnant la réponse et la réparation des conséquences des pluies, inondations et glissements de terrain.

Le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont maintenu un contact régulier avec les dirigeants locaux pour saisir la situation et diriger le déploiement des mesures de réponse.

Du 18 au 20 novembre, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a directement inspecté et dirigé les travaux de réponse et de réparation des conséquences, et a rendu visite aux habitants sinistrés dans les provinces de Khanh Hoa et Dak Lak.

En fin d'après-midi du 20 novembre, il a présidé une réunion en ligne avec les provinces de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông.

Le 18 novembre, le Premier ministre a décidé d'accorder une aide d'urgence de 50 milliards de dôngs à la province de Khanh Hoa pour réparer les dégâts causés par les inondations. Les ministères, secteurs et localités ont mis en œuvre avec sérieux les directives du Premier ministre et du Comité directeur national de la défense civile.

Le ministère de la Défense a mobilisé 18.066 officiers et soldats ainsi que 441 véhicules. Le ministère de la Police a déployé 17.624 officiers et soldats, 24.143 membres des forces de sécurité à la base et 3.207 véhicules pour les opérations de réponse et de réparation.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a dépêché très tôt trois missions de travail pour se coordonner avec les localités afin de répondre activement à la situation ; il a organisé deux campagnes de SMS vers 26,4 millions d'abonnés et envoyé 24,1 millions de messages Zalo pour avertir les habitants des zones touchées.

50 morts et disparus

Les localités ont organisé d'urgence l'évacuation de 18.408 foyers (soit 61.035 personnes) hors des zones dangereuses ; fermé les écoles ; et dirigé l'exploitation des réservoirs pour réduire les crues en aval (les centrales hydroélectriques du bassin de la rivière Ba ont retenu 96,3 millions de m3 d'eau, contribuant à atténuer les crues).

Photo : VNA/CVN

On dénombre 50 morts et disparus, dont 41 décès et 9 disparitions. 167 maisons ont été endommagées et 51.138 inondées (Gia Lai : 19.200, Dak Lak : 22.938, Khanh Hoa : 9.000) ; les provinces de Khanh Hoa, Gia Lai et Dak Lak subissent des inondations à grande échelle dans de nombreuses communes et quartiers (Khanh Hoa : 54 ; Gia Lai : 35 ; Dak Lak : 34).

Sur le plan agricole, 13.026 ha de riz, de cultures vivrières et maraîchères ont été endommagés ; 2.183 ha de cultures pérennes et annuelles ont été touchés. 30 731 têtes de bétail et de volaille sont mortes ou ont été emportées par les eaux ; 88 ha d'élevage de homards ont été détruits (Khanh Hoa).

Concernant les transports, 30 points sur les routes nationales sont encore inondés, provoquant des embouteillages. De nombreux tronçons de routes provinciales et intercommunales sont profondément submergés ou touchés par des glissements de terrain, bloquant la circulation.

S'agissant de l'électricité, plus d'un million de clients ont subi des coupures. Le courant a été rétabli pour plus de 457.000 d'entre eux, tandis que 553.250 clients restent sans électricité. Les localités continuent de recenser les dégâts et d'organiser les réparations.

CVN