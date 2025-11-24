Une dépression tropicale pourrait se renforcer en tempête et se diriger vers le Vietnam

Une dépression tropicale s’est formée à l’Est des Philippines et devrait atteindre la Mer Orientale et pourrait se transformer en tempête d’ici quelques jours et se diriger vers le Centre-Sud du Vietnam, région durement touchée par des inondations historiques.

Photo : VNDMS/CVN

Le 24 novembre à 8 h, la dépression tourbillonnait au large des côtes du centre des Philippines. Le système devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à environ 20 km/h au cours des deux prochains jours.

Dans la nuit du 25 au 26 novembre, la dépression devrait atteindre la Mer Orientale et pourrait se transformer en tempête à environ 1.000 km des côtes du centre-sud du Vietnam.

Au-dessus du nord des îles de Truong Sa (Spratleys), la tempête pourrait atteindre son intensité maximale, avec des vents de 89 à 102 km/h et des rafales pouvant atteindre 134 à 149 km/h.

La tempête devrait ensuite se déplacer vers l’ouest, en direction du Vietnam continental, les principales zones d’impact s’étendant des provinces de Gia Lai à Lâm Dông.

Selon les premières estimations, la tempête pourrait s’affaiblir près des côtes en raison de masses d’air froid et de la baisse de la température de la surface de la mer dans le Centre-Sud du pays. Son intensité, une fois sur les terres, pourrait atteindre le stade de dépression tropicale avec des vents de 62 à 88 km/h.

Du 28 au 30 novembre, de fortes pluies généralisées sont attendues de Dà Nang à Lâm Dông, les averses les plus intenses étant concentrées le long du littoral. Cette région a déjà été durement touchée par des inondations record, qui ont causé d’importants dégâts.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique exhorte les habitants à se tenir informés des dernières alertes météorologiques.

Le Centre du Vietnam est durement frappé par des inondations historiques. Du 22 octobre au 4 novembre, Huê, Dà Nang et Quang Ngai ont subi de graves inondations.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les récentes inondations ont fait au moins 102 morts ou disparus, détruit ou emporté 221 maisons et en ont endommagé 933 autres, tandis que plus de 200.000 habitations ont été inondées.

Plus de 82.000 hectares de rizières et de cultures ont été ravagés ; près de 3,34 millions de têtes de bétail et de volaille ont péri ou ont été emportées par les eaux ; et de nombreuses infrastructures de transport, d’irrigation, d’éducation et de santé ont été endommagées. Le montant total des pertes est estimé dans un premier temps à 13.070 milliards de dôngs (496 millions de dollars).

VNA/CVN