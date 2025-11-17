Catastrophes naturelles : appui international aux ménages défavorisés de Nghê An

Le Comité populaire de la province de Nghê An (Centre) a annoncé, le 16 novembre, l'approbation de la réception du projet "Appui international pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles à Nghê An", financé par l'organisation Stichting Oxfam NOVIB au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette aide non remboursable vise à soutenir 900 ménages pauvres, quasi pauvres et groupes vulnérables gravement touchés par le typhon WIPHA. Le projet sera mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2025.

Selon la décision provinciale, les 900 ménages bénéficiaires répartis dans six communes - My Ly, Muong Xen, Nhôn Mai, Huu Khuông, Tuong Duong et Tri Lê - recevront une aide financière inconditionnelle de 2 millions de dôngs par foyer. Ce soutien immédiat doit leur permettre de faire face aux dommages causés par la tempête et de disposer de la flexibilité nécessaire pour répondre à leurs besoins essentiels.

En outre, chaque ménage recevra un réservoir d'eau de 80 litres ainsi qu'un kit d'hygiène, avec une attention particulière portée aux besoins des femmes et des filles. La valeur de chaque lot de soutien est estimée à 1,323 million de dôngs. Par ailleurs, cinq litres d'huile de cuisson seront distribués à chaque foyer, afin de renforcer les réserves de produits de première nécessité durant la phase de relèvement post-catastrophe.

Pour garantir l'équité, la transparence et éviter tout abus, le projet organisera deux sessions de formation : l'une sur les procédures de sélection des bénéficiaires, destinée aux comités de gestion des six communes et aux partenaires locaux ; l'autre, pilotée par la Croix-Rouge provinciale, consacrée au retour d'expérience.

Le budget total du projet s'élève à plus de 3,739 milliards de dôngs. Sur ce montant, plus de 2,251 milliards de dôngs seront gérés directement par la Croix-Rouge de Nghê An, tandis qu'Oxfam NOVIB assumera la mise en œuvre de plusieurs activités pour un budget de plus de 1,487 milliard de dôngs, conformément à l'accord de coopération. Aucun financement de contrepartie n'est requis de la part des autorités locales.

VNA/CVN