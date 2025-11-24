La résistance aux antibiotiques, un défi actuel et futur de santé publique

En prévision de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (18-24 novembre), la Société vietnamienne de pneumologie, en collaboration avec GSK Vietnam, a organisé le symposium "Résistance aux antibiotiques et stratégies multidisciplinaires pour le traitement des infections".

Ce symposium, organisé le 20 novembre à Hanoï, visait à promouvoir l’action, à sensibiliser le public et à encourager un usage rationnel des antibiotiques, gage d’un avenir durable pour les traitements.

L’antibiorésistance, une menace désormais bien réelle

La résistance aux antimicrobiens (RAM) survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent au fil du temps et ne réagissent plus aux médicaments, rendant plus difficile le traitement des infections et augmentant le risque de propagation des maladies.

L’OMS estime que la RAM bactérienne a été directement responsable de 1,27 million de décès en 2019 et a contribué à près de cinq millions de décès dans le monde. Sans action, des experts avertissent que les infections résistantes pourraient entraîner 3.000 milliards de dollars de pertes annuelles de PIB mondial d’ici 2030.

Selon un nouveau rapport de l’OMS fondé sur les données du Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de leur usage (GLASS) compilées dans plus de 100 pays, la résistance antimicrobienne a augmenté dans plus de 40% des associations agent pathogène–antibiotique surveillées entre 2018 et 2023, avec une progression annuelle moyenne de 5 à 15%.

Le Vietnam figure parmi les pays confrontés à la menace croissante de la résistance aux antimicrobiens (RAM), due à un usage inutile d’antibiotiques dans des cas non bactériens ou à une utilisation inappropriée pour certaines espèces bactériennes pendant de nombreuses années.

En particulier, dans le traitement des infections respiratoires communautaires, certains cas nécessitent des doses élevées d’antibiotiques, notamment chez l’enfant.

Selon une étude de Torumkuney et ses collègues, les taux de résistance de Streptococcus pneumoniae et d’Haemophilus influenzae - les deux principaux agents pathogènes responsables de pneumonies, d’otites moyennes et de sinusites - sont actuellement alarmants.

Les professionnels de santé ont souligné la nécessité d’une action multidisciplinaire coordonnée pour lutter contre la RAM, notamment face à la surconsommation généralisée d’antibiotiques pour des affections respiratoires bénignes.

Le Professeur Dinh Xuân Anh Tuân, ancien président de l’Université de Corse, a déclaré : " En 2019, un décès sur cinq chez les enfants de moins de cinq ans était imputable à la résistance aux antimicrobiens. L’usage inutile d’antibiotiques détruit les bactéries bénéfiques qui protègent l’organisme, créant ainsi un environnement propice à la prolifération des bactéries résistantes et à leur domination, tout en transmettant les mécanismes de résistance à d’autres bactéries. La surconsommation d’antibiotiques accélère ce processus, faisant de la résistance un problème mondial qui menace la santé publique, freine le développement économique, accroît la pauvreté et crée des inégalités sociales. Plus inquiétant encore, la prévalence croissante de la résistance aux antimicrobiens rend les antibiotiques inefficaces, augmentant le risque de décès par maladies infectieuses et ramenant la médecine humaine au XIXe siècle, époque où les infections étaient considérées comme incurables".

Le Professeur associé-Docteur Trân Minh Diên, président de l’Association vietnamienne de pédiatrie, a donné un exemple : "Selon les données de l’Hôpital national pour enfants, les maladies respiratoires ont représenté la principale cause d’hospitalisation entre 2020 et 2024 et affichent une tendance à la hausse annuelle. Les stratégies de bon usage des antibiotiques en pédiatrie doivent s’appuyer sur la classification de l’OMS, qui distingue trois groupes d’antibiotiques : Accès, Surveillance et Réserve, afin de garantir une prescription précise et rationnelle. Outre le respect de ces stratégies, il est essentiel de promouvoir les méthodes diagnostiques permettant d’identifier les agents pathogènes responsables, ce qui permettra un usage approprié et suffisant des antibiotiques et réduira les prescriptions inutiles pour les infections virales".

Le Professeur associé-Docteur Pham Tuân Canh, vice-président de l’Association vietnamienne d’oto-rhino-laryngologie, a déclaré : "Les infections ORL et les pneumonies communautaires sont des affections respiratoires fréquentes chez l’adulte, contribuant significativement aux hospitalisations et à la mortalité, en particulier chez les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités. Les données actuelles indiquent que les souches de pneumocoques responsables d’infections respiratoires présentent une sensibilité nettement réduite aux céphalosporines de deuxième génération et aux macrolides. Il s’agit d’un signe alarmant de résistance croissante aux antibiotiques, qui exige une étroite collaboration entre les analyses microbiologiques et le choix rationnel des antibiotiques en pratique clinique".

Se référant à la réglementation sur l’utilisation des antibiotiques édictée par le ministère de la Santé, le Professeur associé-Docteur Pham Tuân Canh a déclaré : "Les infections ORL et les pneumonies communautaires sont des affections respiratoires courantes chez l’adulte, contribuant de manière significative aux hospitalisations et à la mortalité, notamment chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes. Les données actuelles indiquent que les souches de pneumocoques responsables d’infections respiratoires présentent une sensibilité nettement réduite aux céphalosporines de deuxième génération et aux macrolides. Ce phénomène est un signe d’alerte face à la complexification croissante de la résistance aux antibiotiques et nécessite une étroite collaboration entre les analyses microbiologiques et le choix rationnel des antibiotiques en pratique clinique".

Le Professeur Nguyên Hoàng Anh, directeur du Centre national d’information sur les médicaments et de surveillance des effets indésirables, a souligné : "La compréhension de la classification, de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique des antibiotiques est essentielle pour choisir l’antibiotique approprié, avec un dosage précis et suffisant afin de lutter contre la résistance bactérienne et d’assurer un traitement efficace dès son initiation. Le rôle des pharmaciens d’officine et des pharmacies est de prodiguer des conseils adaptés, d’aider les patients à suivre le traitement antibiotique jusqu’au bout et de contribuer ainsi à la réduction de la résistance aux antimicrobiens".

Le Professeur Ngô Quy Châu, président de la Société vietnamienne de pneumologie, a conclu : "Je suis convaincu que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) exige une approche globale, notamment dans trois domaines : la pneumologie, l’oto-rhino-laryngologie et la pédiatrie, où les antibiotiques sont le plus fréquemment utilisés.

Pour élaborer une stratégie efficace de prise en charge des infections, il est essentiel de s’appuyer sur des données microbiologiques actualisées provenant des hôpitaux, des études telles que SOAR (programme de recherche sur la surveillance des antibiotiques) et des enquêtes sur les pratiques d’utilisation des médicaments.

Parallèlement, l’harmonisation des recommandations thérapeutiques et la mise en œuvre de programmes de formation continue pour les professionnels de santé à tous les niveaux sont des facteurs cruciaux pour garantir l’efficacité à long terme des antibiotiques".

