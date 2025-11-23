Hai Phong apporte un soutien financier et sanitaire d’urgence à Dak Lak

Conformément aux directives du Bureau politique, la ville de Hai Phong a été chargée de soutenir la province de Dak Lak dans la réparation des dégâts causés par les inondations. Le Comité populaire municipal a décidé de prélever 40 milliards de dôngs du Fonds de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles pour les envoyer à Dak Lak lors de cette première phase d’assistance.

Cette première phase, mise en œuvre du 22 au 24 novembre, consiste en un transfert direct de 40 milliards de dôngs accompagné de médicaments et de fournitures essentielles pour les soins de santé initiaux. Ce midi, 23 novembre, une délégation de Hai Phong, dirigée par le vice-président du Comité populaire municipal Nguyên Minh Hung, est arrivée à Dak Lak pour remettre l’aide, tout en menant des inspections sur le terrain afin de saisir les besoins urgents de la localité.

Parallèlement à l’aide financière, le secteur de la Santé de Hai Phong a mobilisé des forces prêtes pour assister Dak Lak. La liste du matériel de cette première phase comprend 2,5 tonnes de désinfectants, 400.000 comprimés de purification de l’eau et divers médicaments essentiels selon la demande du Service de la Santé de Dak Lak. En outre, 21 agents de santé ont été préparés et sont en attente d’ordre de déploiement.

Après l’évaluation spécifique de la situation dans les zones touchées par sa délégation de travail, Hai Phong mettra en œuvre une deuxième phase d’assistance. Celle-ci devrait mobiliser davantage de ressources sociales, de fournitures et d’équipements supplémentaires en fonction des besoins réels de Dak Lak. L’ensemble des travaux de cette deuxième phase devra être achevé avant le 26 novembre.

Auparavant, le 14 novembre, une délégation dirigée par le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, Lê Tiên Châu, s’était rendue dans les provinces de Dak Lak et Gia Lai, offrant à chacune d’elles 10 milliards de dôngs pour soutenir la réparation des conséquences des catastrophes naturelles.

VNA/CVN